Effets du séisme d’El Haouz : Des centaines de millions de dirhams pour les barrages et routes

S’exprimant lors de la réunion de la Commission des infrastructures de base, de l’énergie, des mines et de l’environnement de la Chambre des représentants, le ministre Baraka a souligné que cette enveloppe de 469 MDH comprenait 117 MDH spécifiquement dédiés au programme d’urgence.

Cela englobe la réparation des dommages et la réhabilitation des routes menant aux barrages, ainsi que des bâtiments administratifs liés, pour un montant de 47 MDH. De plus, les efforts visent également la réparation des dommages sur 43 stations hydrologiques dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Marrakech, Taroudant, totalisant un montant de 5,15 MDH.

Le ministre a précisé que les interventions incluent également la réparation des dommages enregistrés dans les réseaux de distribution d’eau potable dans trois centres (Talat N’Yacoub, Moulay Ibrahim, Amizmiz), pour un montant de 15 MDH. Cela comprend en outre la réalisation et l’équipement de nouveaux puits et forages dans toutes les provinces touchées, pour un montant de 50 MDH.

Dans un exposé présenté aux membres de la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants, M. Baraka a fait savoir qu’après le séisme d’Al Haouz, des changements ont été constatés au niveau du débit des sources d’eau, notant que certaines ont vu leur débit augmenter et d’autres diminuer, outre l’apparition de nouvelles sources.

Le ministre a également relevé que son département a pris des mesures immédiates en coordination avec le Centre Royal de télédétection spatiale, ajoutant que 69 nouvelles sources d’eau ont été identifiées selon les données reçues et les images prises par satellite.

Ces sources d’eau se répartissent, selon le ministre, entre les provinces d’Al Haouz (32), de Taroudant (19), de Ouarzazate (10) et de Chichaoua (8).

810 MDH en piste

Le ministre a également présenté divers programmes adoptés pour valoriser le réseau routier et remédier aux conséquences significatives du séisme d’Al Haouz. Il a souligné que le programme d’urgence d’aide aux victimes d’Al Haouz a mobilisé un montant total de 810 MDH.

Le programme vise principalement la réhabilitation de deux sections de la route nationale numéro 7 reliant Tafraout à Taroudant, estimée à environ 340 MDH. Il comprend également l’acquisition d’équipements d’environ MDH, le retrait des décombres et des débris des bâtiments publics et des maisons effondrées pour un coût temporaire estimé à 300 MDH, en plus de l’ouverture des routes coupées et du renforcement des moyens logistiques pour environ 10 MDH.

Il a ajouté que le ministère a mis en place une politique routière axée sur l’entretien, l’expansion et la modernisation du réseau routier, ainsi que sur son adaptation aux besoins de la circulation et aux changements climatiques. Il a souligné que la campagne d’inspection de 2022 menée par le Centre national d’études et de recherches routières a révélé que 63,9% des routes classées en macadam sont en bon à moyen état.

Dans le cadre de cette politique, le ministre a souligné l’allocation annuelle de 3 milliards de dirhams, représentant 46% du budget alloué aux routes, pour la maintenance, l’expansion, le renforcement et la couverture de près de 2 000 kilomètres de routes, ainsi que la réhabilitation d’environ 50 structures techniques chaque année.

Il a conclu en insistant sur la nécessité d’une coordination entre toutes les parties concernées, d’une vision stratégique nationale et d’une mise en œuvre régionale harmonisée avec les programmes de développement régionaux. Cela vise à atteindre les objectifs liés à l’amélioration de l’attractivité économique par le développement du réseau routier, l’attraction des investissements et des ressources vers la région, en plus de la réhabilitation des axes routiers et de l’amélioration des liaisons routières entre les différentes provinces de la région, tout en travaillant à améliorer les indicateurs de sécurité routière et à réduire les disparités régionales et sociales.