Auto Nejma : Mercedes-Benz roule pour Caftan Week 2024

Depuis 3 décennies, la marque s’est affirmée comme un vecteur de promotion de la mode, organisant ses propres Fashion Weeks à travers le monde et soutenant les talents émergents et établis. Cette collaboration avec Femmes du Maroc, l’organisateur de l’événement Caftan Week, témoigne de l’engagement de Mercedes-Benz envers le raffinement culturel et artisanal marocain, indique un communiqué ad hoc.

Ce partenariat met en lumière un domaine où l’esthétique, le luxe et l’innovation convergent pour créer des expériences prestigieuses qui mettent à l’honneur les traditions et célèbrent la modernité, ajoute la même source. L’événement Caftan Week à Marrakech met en lumière un riche héritage culturel du Maroc et son influence contemporaine sur la scène mondiale de la mode. En tant que sponsor officiel, Mercedes-Benz contribue à la préservation et à la promotion de l’artisanat marocain, signale-t-on.

En harmonie avec ses principes de durabilité et d’innovation, Mercedes-Benz mettra en avant, lors de cet événement, sa nouvelle gamme de modèles entièrement électriques avec la technologie EQ. Ces modèles illustrent parfaitement l’union entre technologies de pointe et savoir-faire artisanal, notamment avec le programme Manufaktur qui offre la possibilité de personnaliser son modèle pour une touche unique. Ce programme incarne une approche artisanale haut de gamme dans la personnalisation des véhicules de la marque.

En effet, à travers cette initiative, le constructeur allemand fait appel à des artisans chevronnés pour travailler à la main les selleries exclusives, les appuie-têtes, les volants, les ciels de pavillon et les inserts décoratifs raffinés parmi une multitude de choix. Cette démarche évoque le savoir-faire méticuleux partagé par tous les artisans travaillant avec des matériaux de grande qualité et une précision dans les moindres détails. Les clients bénéficient, ainsi d’une gamme d’options de personnalisation, allant des peintures spéciales aux finitions intérieures luxueuses, en passant par des matières raffinées et un travail du cuir méticuleux.

Cette association entre le monde de l’automobile de luxe et celui de la haute couture éveille les sens et ouvre la voie à de nouvelles expériences uniques pour le plaisir des sens. La relation entre Mercedes-Benz et la mode transcende les frontières pour mettre en évidence une symbiose où le design automobile et la haute couture se rejoignent afin de célébrer l’esthétique et l’innovation.

Ce partenariat avec la Caftan Week incarne cette harmonie, mettant en valeur non seulement la mode, mais aussi la tradition marocaine symbolisée par le caftan. Ce vêtement emblématique féminin, reflet de l’élégance intemporelle et du savoir-faire artisanal marocain, trouve un écho dans l’expression stylistique du design caractéristique de la pureté sensuelle qui définit le langage stylistique de Mercedes-Benz.