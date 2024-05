Electricité : L’Union arabe en conclave à Casablanca

Organisée les 07 et 08 mai en partenariat avec Namae Group, Holding en charge de la gestion des opérations et de la fourniture des services de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement au Sultanat d’Oman et de l’Académie de gestion des études et du développement administratif au Royaume Hachémite de Jordanie, cette conférence vise à promouvoir le développement durable tout en mettant l’accent sur l’innovation dans la formation et le développement des ressources humaines dans le secteur électrique, indique l’ONEE dans un communiqué.

Cette rencontre connait la participation de plusieurs membres de l’UAE, intervenants et experts de différents pays du monde arabe. Dans son discours d’ouverture, A. El Hafidi a souligné que l’investissement dans des programmes de formation continue et de développement des ressources humaines contribue de manière directe à accroître l’efficacité, améliorer la productivité et renforcer l’adaptation des institutions et entreprises aux défis environnementaux et sociaux ainsi qu’aux changements économiques rapides. Il a également mis en lumière les stratégies et projets structurants de l’Office visant à améliorer et développer son capital humain et son investissement efficace dans le développement personnel et professionnel des collaborateurs.

Par ailleurs, A. El Hafidi a félicité l’UAE pour son engagement à développer des outils de gestion des ressources humaines pour relever les défis de la durabilité imposés par le secteur électrique dans le monde arabe. Plusieurs axes sont abordés lors de la conférence tels que le rôle de la formation continue dans la réalisation des objectifs du développement durable et la productivité, l’usage de l’intelligence artificielle dans l’évaluation des programmes de formation, la digitalisation et les impacts de la transformation numérique sur les performances professionnelles, les stratégies de conception et de développement et l’importance de la recherche scientifique dans la promotion de la culture de l’innovation.

Au cours de leurs interventions, les participants ont souligné l’importance du développement des ressources humaines et leur rôle dans la durabilité au sein de toute organisation, élément clé qui stimule l’innovation et le progrès technologique, environnemental, social et économique. En se concentrant sur le développement des compétences et des capacités, et en améliorant la sensibilisation et la connaissance des pratiques de travail durables, les institutions et entreprises peuvent préparer les futurs dirigeants et collaborateurs à être plus efficaces dans la mise en œuvre des stratégies de durabilité. Pour rappel, l’UAE est composée d’institutions énergétiques arabes dont l’objectif est de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie.

Depuis son accession à sa présidence, A. El Hafidi a guidé l’Union vers la réalisation de ses objectifs stratégiques de restructuration et de promotion de la durabilité dans le secteur électrique dans les pays arabes. Sous sa présidence, l’UAE aspire au développement et au partage des expertises, à la promotion des investissements dans les énergies renouvelables afin de répondre aux aspirations de croissance et de développement du monde arabe.