Commerce extérieur : Le HCP l’assure, baisses variables à l’import comme à l’export

L’indice des valeurs unitaires à l’importation a enregistré une baisse de 3,5% au cours du premier trimestre de 2025 par rapport au même trimestre de 2024. Cette évolution résulte principalement, assure le HCP, de la baisse des valeurs unitaires de l’« énergie et lubrifiants » de 10,6%, des « produits finis d’équipement industriel » de 4,0%, des «produits finis de consommation» de 3,8%, des « demi-produits » de 2,4%, des «produits bruts d’origine animale et végétale» de 1,5% et des « produits finis d’équipement agricole » de 6,3%. Les indices des valeurs unitaires des « produits bruts d’origine minérale » et de l’« alimentation, boissons et tabacs » ont, quant à eux, augmenté respectivement de 27,6% et 0,5% atténuant ainsi la baisse de l’indice global des importations.

Pour ce qui est de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation, il a, de son côté, connu une baisse de 0,2% au cours du premier trimestre de 2025 par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente, assure l’Institution. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des valeurs unitaires des « produits finis d’équipement industriel » de 5,8%, des « produits finis de consommation» de 2,5%, des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 23,3%, de l’« énergie et lubrifiants » de 7,7%, des « produits bruts d’origine minérale » de 2,9% et des « produits finis d’équipement agricole » de 14,0%. En revanche, cet indice a augmenté dans les « demi-produits » de 8,3% et l’« alimentation, boissons et tabacs » de 3,9%.