Risque d’invasion acridienne : L’Intérieur rassure. Le CNLA veille au grain...

Interpellé au parlement, A. Laftit a détaillé les actions entreprises par le Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) pour gérer la récente recrudescence de cette calamité et les premiers résultats de ces interventions.

Le criquet pèlerin, fléau agricole par excellence, a connu une propagation significative en Afrique du Nord-Ouest au cours du printemps 2025. Dès le mois de mars, des groupes de criquets ont été signalés dans le sud de l’Algérie, le sud de la Libye et la Tunisie, avec une présence moindre mais notable dans le sud-est du Maroc. Cette prolifération a été exacerbée par des pluies exceptionnelles qui ont favorisé la reproduction de l’insecte, entraînant l’apparition de nymphes et de petits groupes de criquets ailés.

A cet effet, le ministre a souligné que « des groupes de criquets adultes ont persisté dans le sud de l’Algérie et ont également été observés au Tchad. Parallèlement, de petites populations ont été détectées dans le sud-est du Maroc, notamment dans la vallée du Drâa et le sud de Tafilalet (provinces de Tata, Zagora et Errachidia), où la reproduction printanière a débuté à petite échelle dès le début du mois d’avril ».

Face à cette situation, le CNLA a déclenché des opérations de lutte préventive dès le 23 mars 2025 dans les zones affectées. Ces interventions précoces visent à circonscrire la menace avant qu’elle ne prenne une ampleur incontrôlable et ne cause des dommages irréversibles aux cultures. Durant les mois d’avril et mai 2025, l’activité acridienne s’est intensifiée dans la région occidentale, avec une augmentation des groupes de criquets adultes et l’émergence de petits essaims se déplaçant vers le nord à travers le Sahara, entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye. De nouveaux groupes ont été identifiés dans le sud-est du Maroc, résultant de la reproduction printanière et formant des groupes dispersés.

Le ministre a également évoqué les prévisions pour les mois à venir. Il est anticipé que ces groupes de criquets commenceront à se déplacer vers le sud, en direction du Sahel, à partir du début du mois de juin, en réponse aux pluies estivales attendues. Cette migration saisonnière est un phénomène connu qui nécessite une vigilance constante et une coordination régionale accrue. La stratégie marocaine repose sur une planification rigoureuse, incluant la mobilisation de ressources humaines et matérielles adaptées à l’évolution de la situation. L’accent est mis sur la surveillance continue des zones à risque, l’application de traitements ciblés et la collaboration avec les pays voisins pour une gestion transfrontalière efficace des populations acridiennes.