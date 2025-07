Stress hydrique : Les réserves des barrages en baisse. Avec diverses variations selon les bassins

Selon les chiffres publiés le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le taux de remplissage global des barrages et infrastructures hydrauliques du Royaume s’établit, au samedi 5 juillet, à 37,51 %, contre 30,14 % à la même date de l’année précédente. L’analyse des indicateurs nationaux montre que le volume d’eau actuellement stocké à fin juin atteint 6 286,93 millions de m³ (soit plus de six milliards de mètres cubes), pour une capacité maximale normale de 16 762,51 millions de m³.

Ces chiffres traduisent, selon les autorités, une amélioration annuelle de 7,37% par rapport à juillet 2024. Une progression significative certes, mais encore loin des seuils de confort. Le pays reste en situation de stress hydrique léger, un état qui révèle la fragilité structurelle des ressources en eau, notamment face aux effets de l’évaporation et de l’envasement, qui limitent davantage les capacités de stockage.

Jusqu’à samedi, les volumes de remplissage enregistrés dans les principaux barrages recensés par la Direction de l’ingénierie de l’eau ont connu, dans les neuf bassins majeurs, des baisses de niveaux variables par rapport à ceux relevés lundi dernier.

Autre indicateur préoccupant : au début de l’été, les apports hydriques aux barrages n’ont pas dépassé, selon les relevés de lundi, 2,64 millions de m³, contre 14,57 millions de m³ d’eau déstockée.

Sur le plan géographique, plusieurs bassins continuent cependant d’afficher des taux de remplissage relativement élevés. C’est le cas du bassin Bouregreg, qui dépasse les 64 %, suivi de celui du Loukkos, à 57,13 %.

Dans l’Oriental, le bassin de la Moulouya, crucial pour l’approvisionnement en eau potable, affiche un taux de 35,68 %, avec des niveaux considérés comme « confortables » dans plusieurs barrages clés : Mohammed V (près de 39 %), Méchraâ Hammadi (66,19 %), et Oued Za, qui est plein à 100 %.

Plus au nord, le bassin du Sebou – le plus vaste du Royaume en volume – contient actuellement 2 777,56 millions de m³, avec un taux de remplissage global d’environ 50 %. Le barrage Al Wahda, le plus grand du pays, y joue un rôle central, en stockant à lui seul plus de 1 905 millions de m³ (soit plus de 54 %), assurant ainsi une sécurité hydrique notable pour l’agriculture et l’irrigation locales.

En revanche, le bassin de l’Oum Er-Rbia, situé au centre du pays, continue de souffrir d’un déclin alarmant, avec un taux global de remplissage limité à 11,44 %, malgré les précipitations printanières enregistrées dans le Moyen Atlas.

Dans le sud, la situation reste préoccupante également : le bassin du Souss-Massa ne dépasse pas 20 %, tandis que celui de Drâa-Oued Noun s’établit autour de 34 %.