Pauvreté galopante en France : Un rapport de l’INSEE l’affirme. Les pauvres trinquent...

« C’est un niveau inégalé depuis près de 30 ans. Pour retrouver une situation comparable, il faut remonter aux années 1970 », souligne Michel Duée, chef du département Ressources et conditions de vie des ménages à l’Insee. Le profil des personnes pauvres reste quant à lui globalement inchangé : « chômeurs, familles nombreuses, familles monoparentales », estime-t-il. Ces dernières sont particulièrement concernées, avec un taux de pauvreté en hausse de 2,9 points, bien au-dessus de la moyenne nationale. « Une personne sur quatre dans les familles nombreuses vit sous le seuil de pauvreté », précise M. Duée.

Du côté des associations, Emmaüs Solidarité alerte depuis plusieurs années sur une dégradation continue du quotidien des plus précaires. Une précarité qui ne concerne plus seulement les fins de mois. « On le voit clairement dans les distributions alimentaire : à partir du 10 du mois, ce ne sont plus les fins de mois qui sont difficiles, ce sont les débuts », constate Lotfi Ouanezar, directeur général de l’ONG.

L’une des causes principales de cette flambée de la pauvreté, selon l’Insee, « s’explique par l’arrêt des aides exceptionnelles, notamment l’indemnité inflation et la prime exceptionnelle de rentrée, qui avaient été mises en place en 2022 pour soutenir le pouvoir d’achat », ajoute-t-il. « L’autre élément d’explication, c’est la hausse, parmi les non-salariés, de la part des micro-entrepreneurs dont les revenus sont faibles ».

Dans le même temps, les inégalités de niveau de vie se sont accentuées, l’écart se creusant entre les plus modestes, dont les revenus stagnent ou reculent face à l’inflation, et les plus aisés, qui bénéficient de la bonne santé des marchés financiers et de l’emploi. « Les inégalités atteignent des niveaux parmi les plus élevés depuis 30 ans », prévient l’Insee.

Autre enseignement de l’étude de l’Insee, une hausse de la pauvreté moins marquée chez les retraités (11,1%, +0,3 point contre +0,9 point pour l’ensemble de la population), sous l’effet notamment de la revalorisation du minimum contribution prévue dans le cadre de la réforme des retraites.