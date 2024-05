CIH BANK : Le « SMAC » certifié ISO 37001

Lors de l’audit de certification réalisé par l’IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) du 15 au 19 janvier 2024, CIH BANK a démontré sa conformité aux normes ISO 37001 en plaçant l’Ethique au cœur de sa Stratégie d’Entreprise, indique la banque dans un communiqué. L’ensemble des risques potentiels liés à la corruption ont été identifiés, analysés et traités avec diligence. Des mesures préventives et correctives ont été mises en place pour garantir une gestion efficace de ces risques, renforçant ainsi le positionnement de CIH BANK en tant qu’institution bancaire engagée envers des pratiques commerciales intègres et responsables. Pour renforcer ses engagements en matière d’éthique et de déontologie, CIH BANK a étoffé son dispositif d’écoute & d’alerte mis en place en interne pour les collaborateurs en l’ouvrant également à l’externe via le site institutionnel de façon à permettre à toutes les parties prenantes (clients, fournisseurs, prestataires, sous-traitants, …) de signaler de manière confidentielle et anonyme (s’ils le souhaitent) tout acte de corruption, qui pourrait compromettre la confiance de nos parties prenantes.

Loin d’être une fin en soi, la certification ISO 37001 marque le début d’une démarche d’amélioration continue des services de la banque, ajoute la même source. CIH BANK s’engage aussi à maintenir et à renforcer davantage son Système de Management Anti-Corruption pour garantir une conduite transparente dans l’exercice de toutes les activités bancaires. La mise en place d’un SMAC marque l’engagement éthique et sociétal de CIH BANK, qui s’allie aux efforts déployés par le Maroc et les autorités du secteur financier de la place pour la mise en œuvre de mesures efficaces en vue d’une meilleure maitrise du risque de corruption.