Cybersecurity Innovation Series 2023 : Huawei Maroc primé

Cette conférence, qui a accueilli un panel d’éminents intervenants, a permis de lever le voile sur différentes problématiques telles que la question de la cybersécurité au Maroc, mais aussi sur d’autres sujets comme les enjeux de la confiance numérique, la sécurité des infrastructures critiques ou encore le renforcement de la frontière numérique, le rôle important que joue la sensibilisation pour instaurer une culture de cybersécurité et assurer une transformation numérique responsable et surtout sécurisée.

Au cours de cette importante conférence, Huawei Maroc a présenté les toutes dernières nouveautés développées par l’entreprise, ainsi que les différentes approches stratégiques que la marque adopte dans le domaine de la cybersécurité et de la confiance numérique.

« Dans un monde numérique en constante évolution, la nécessité d’instaurer une cybersécurité qui soit robuste et fiable n’a jamais été aussi cruciale. Fort de ce constat, Huawei Maroc ne cesse de travailler à rehausser les standards du secteur des télécommunications et des TIC, de même qu’il s’attelle à promouvoir la cybersécurité, à encourager les meilleures pratiques en la matière et à respecter scrupuleusement les différentes exigences en matière de cybersécurité main dans la main avec toutes les parties prenantes de l’écosystème. » A l’issue de cette conférence, Huawei Maroc s’est vu décerner le prestigieux prix de la cybersécurité intitulé « meilleure stratégie de sensibilisation à la cybersécurité en 2023 » a déclaré Youssef Ait Kaddour, Cybersecurity and Privacy Officer (CSPO) auprès de Huawei Maroc. Ce prix témoigne plus que jamais de l’engagement de l’entreprise envers l’excellence en matière de cybersécurité et de sa contribution significative à la sécurité numérique.

La participation à cette rencontre intervient dans le sillage de la vision et des orientations stratégiques de l’entreprise. En sa qualité de leader dans les domaines des télécommunications et des solutions TIC, Huawei Maroc ne cesse d’encourager au partage des meilleures pratiques en matière de cybersécurité, destinées à favoriser la cyber-résilience à tous les niveaux, et s’engage à continuer à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires afin de stimuler la transformation numérique du Maroc.