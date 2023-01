Congrès du Polisario : B.M. Sayed se lance dans la course à la succession

Surprise ! C’est lors de « la dernière réunion du secrétariat national du Front » tenue mardi que B.M. Sayed est sorti des bois pour annoncer officiellement sa candidature au poste de secrétariat général du mouvement, rapporte le média pro-Polisario ECSaharaui. Cette réunion était prévue pour « discuter des réponses aux interventions des 2 000 membres du Congrès » tenu depuis quelques jours et évaluer les rapports soumis à l’approbation des congressistes. A Tindouf, « les travaux du XVIe Congrès du Front Polisario se sont poursuivis pour la cinquième journée consécutive », parallèlement à ladite réunion.

La semaine dernière encore, la candidature de B.M. Sayed n’était pas à l’ordre du jour et d’aucuns avaient même annoncé que ce troisième larron aurait jeté l’éponge et annoncé son soutien pour un nouveau mandat de B. Ghali à la tête du Polisario. Dans cette course à la succession qui engage aussi Abdelkader Taleb Omar et Mohamed Ibrahim Biadillah, on laisse entendre que, contrairement à l’actuel secrétaire général du mouvement séparatiste le frère du fondateur du Polisario ne bénéficie pas de la bénédiction du parrain algérien. Quand bien même il serait Rguibate d’extraction et qu’il jouirait d’une popularité certaine auprès de la jeunesse…