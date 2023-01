Compact II : Un programme à 10 M$ pour l’inclusion sur le marché de l’emploi

Ce programme d’emploi inclusif, qui s’inscrit dans le cadre du “Compact II”, conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis, représenté par Millenium Challenge Corporation (MCC), et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco, vise à faciliter et à améliorer l’insertion des populations en difficulté d’insertion sur le marché de l’emploi et leur maintien en emploi. Les résultats attendus du Programme Emploi FBR sont l’insertion en emploi formel des chercheurs d’emploi participant au programme et leur maintien en emploi formel pendant six mois consécutifs au moins.

Le déploiement dudit programme apportera une réelle valeur ajoutée par rapport aux programmes en vigueur au Maroc et aux mécanismes de leur mise en œuvre, notamment en matière de ciblage des populations en difficulté d’insertion en particulier les non-diplômées et les femmes, et leur insertion durable dans un emploi formel.

Il s’agit aussi d’établir des partenariats avec de nouveaux prestataires en optimisant les échanges de meilleures pratiques, ainsi que les transferts de savoir-faire et de compétences entre les acteurs de l’intermédiation sur le marché du travail aux niveaux national et international, en plus des procédures innovantes visant la réalisation de résultats d’insertion durables.

Le FBR se distingue d’autres modèles de financement couramment adoptés dans les programmes sociaux qui se basent sur le paiement des activités par le fait qu’une partie des fonds déboursés aux prestataires est liée à la vérification de l’atteinte de résultats préétablis. Ce programme permettra aussi de capitaliser les apprentissages sur les modèles d’intervention les plus efficaces en termes d’insertion et de maintien dans un emploi formel des chercheurs d’emploi bénéficiaires du programme. Comme il financera aussi les projets présentés par les prestataires sélectionnés par la voie d’un appel à projets concurrentiel et présentant des projets en mesure d’assurer des services d’intermédiation et de formation qualifiante si nécessaire, visant l’insertion et le maintien dans un emploi formel de populations en difficulté d’insertion sur le marché de l’emploi.

Il est à signaler que le déploiement du Programme Emploi FBR est piloté par l’Agence MCA-Morocco, en étroite collaboration avec le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le ministère de l’Économie et des finances et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC).