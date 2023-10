Banques multilatérales : La Banque mondiale et la BID se renforcent dans la région MENA

Le partenariat s’inscrit dans la lignée du nouveau modèle de développement de la Banque mondiale, indique l’institution financière internationale dans un communiqué. Ce modèle exprime la volonté de réimaginer les partenariats qui favorisent la coordination à l’échelle mondiale, impulsent des transformations et renforcent leur impact, ajoute le communiqué. “La Banque mondiale cherche activement de nouveaux partenaires et œuvre à réinventer les partenariats. Notre objectif est d’apporter une intention délibérée à ce qui a souvent été le fruit du hasard : la coopération. Nous reconnaissons que les résultats ne se manifesteront pas instantanément, mais en travaillant ensemble, notre impact dépassera largement ce que nous pourrions accomplir individuellement”, a souligné Ajay Banga, président de la Banque mondiale. “C’est pourquoi ce partenariat avec la Banque islamique de développement a le potentiel de produire une transformation significative”, a noté A. Banga.

Par le biais de cette collaboration, la Banque mondiale et la BID vont conjuguer leurs efforts pour accélérer les initiatives visant à améliorer la gestion des ressources en eau, en énergie et en alimentation, tout en faisant face aux menaces persistantes liées au changement climatique et à la vulnérabilité. Ce partenariat contribuera aussi à renforcer les compétences des femmes et des jeunes pour favoriser leur intégration dans le marché du travail et leur participation active à la révolution numérique. Les deux institutions vont également renforcer leurs efforts en vue de stimuler le commerce et la coopération à la fois à l’échelle régionale et transfrontalière. Ce partenariat vise à appuyer des initiatives conjointes pouvant engendrer jusqu’à 6 milliards de dollars de financements d’ici 2026, indique le communiqué.

En parallèle, la Société Financière Internationale de la Banque mondiale s’emploiera activement à attirer davantage d’investissements du secteur privé. “Comme dit l’adage, ensemble, on va plus loin”, a déclaré Muhammad Al Jasser, président de la BID, cité dans le communiqué. “Alors que nos pays membres continuent d’être confrontés à des crises qui se combinent dans un contexte mondial de plus en plus incertain, les banques multilatérales de développement sont appelées à agir ensemble”, a-t-il ajouté.

Ce nouvel accord s’inscrit dans la continuité des efforts déterminés de la Banque mondiale visant à renforcer et à repenser les partenariats. En août, un partenariat avec la Banque interaméricaine de développement a été lancé, mettant l’accent sur des enjeux tels que la déforestation en Amazonie, la résilience face aux catastrophes naturelles et la réduction de la fracture numérique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, tenues à Marrakech, neuf banques multilatérales de développement ont annoncé un plan de travail ambitieux visant à augmenter les financements, intensifier les efforts collectifs pour lutter contre le changement climatique, améliorer la coordination au niveau des pays, renforcer le cofinancement et encourager l’engagement du secteur privé.