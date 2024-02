Baccalauréat : Edvantis Higher Education Group dispense des cours gratuits à ses futurs étudiants

Edvantis, avec ses quatre écoles, ISGA Ingénieur.e.s et ISGA Management basées à Casablanca, Rabat, Marrakech et Fès, Artcom’Sup Design basée à Casablanca et à Rabat et Com’Sup Casablanca, annonce le lancement d’une opération spéciale visant à soutenir les bacheliers dans leur préparation aux épreuves du baccalauréat, indique le Groupe dans un communiqué.

En vertu de cette opération, qui vise à offrir une aide précieuse aux étudiants pour combler les lacunes et maximiser leurs chances de réussite, tout bachelier inscrit dans l’une des écoles du Groupe Edvantis avant le 15 mai bénéficiera gratuitement de cours de soutien en Maths, Physique et SVT, précise la même source. Ces cours seront dispensés en ligne, via des sessions de visioconférence, deux fois par semaine, de mars à mai, et seront animés par des professeurs expérimentés et qualifiés, spécialement sélectionnés pour leur expertise dans ces matières.

En offrant ces cours de soutien, Edvantis s’engage à fournir aux futurs étudiants des écoles du Groupe toutes les ressources nécessaires pour réussir leurs examens du Baccalauréat.

Pour Dr. Tawhid Chtioui, président du Groupe, cette opération “illustre l’engagement de nos écoles envers l’éducation de qualité et l’accompagnement des étudiants dans leur parcours scolaire”. Et d’ajouter : “Nous sommes conscients des défis auxquels sont confrontés les bacheliers, et nous sommes déterminés à les soutenir dans cette période”. “Ces cours de soutien gratuits sont une démonstration concrète de notre volonté d’aider nos futurs étudiants à intégrer nos écoles dans les meilleures conditions”, a-t-il déclaré, selon le communiqué.

Les inscriptions aux écoles du groupe pour la prochaine rentrée sont ouvertes dès maintenant. Pour plus d’informations et pour s’inscrire, les candidats peuvent se rendre sur le site web de leur école ou contacter le service des admissions.