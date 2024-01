Washington condamne le ciblage d’enseignes de l’ONU à Gaza : Entre Le Caire et Tel-Aviv, de la friture sur la ligne

Le ministère de la Santé a accusé Israël d’avoir tué 20 personnes qui faisaient la queue à la sortie de la ville de Gaza pour recevoir de l’aide humanitaire, tandis qu’à Khan Younès, Israël a exigé l’évacuation du refuge des Nations unies visé par des tirs la veille. Durant les dernières 24 heures, 200 personnes ont été tuées, indique le ministère de la Santé dans un communiqué, qui fait également état de 64 110 personnes blessées depuis le début du conflit, le 7 octobre. Le Croissant rouge palestinien indique que le ciblage de l’hôpital Al-Amal, à Khan Younès, par l’armée israélienne, se poursuit depuis quatre jours.

L’armée impose aussi un couvre-feu complet autour de l’hôpital, restreignant le mouvement des ambulances, rapporte l’association. Philippe Lazzarini, directeur de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens à Gaza (Unrwa), a fustigé mercredi « une violation flagrante des règles fondamentales de la guerre », après des tirs de chars contre un bâtiment l’Unrwa à Khan Younès qui ont fait au moins douze morts, selon le responsable de l’agence à Gaza.

De son côté, Israël a accusé jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de « collusion » avec le Hamas, affirmant qu’elle avait ignoré des preuves israéliennes montrant que le mouvement islamiste palestinien avait utilisé les hôpitaux à Gaza « à des fins terroristes ». S’exprimant lors d’une réunion du Conseil exécutif de l’OMS à Genève, Meirav Eilon Shahar, ambassadrice israélienne, a dénoncé la présence du Hamas « dans les hôpitaux » qu’il « utilise comme boucliers humains ». Dans chaque hôpital que « l’IDF (armée israélienne, ndlr) a fouillé à Gaza, elle y a trouvé des preuves qu’il était utilisé à des fins terroristes par le Hamas », a-t-elle ajouté sur le réseau social X, en publiant la vidéo de sa déclaration à l’OMS. Dans la nuit, Israël a bombardé une école hébergeant des déplacés dans le quartier Emirati au nord-ouest de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. 50 martyrs au moins y ont été signalés durant ces dernières heures.

Israël accuse le Hamas d’avoir utilisé les hôpitaux pour mener des attaques et cacher des tunnels et des armes, ce que le mouvement dément. « Le Hamas a militarisé l’ensemble de la zone civile de la bande de Gaza dans le cadre d’une stratégie préméditée », a accusé l’ambassadrice israélienne devant l’OMS.

Antony Blinken, secrétaire d’État américain, a de nouveau appelé Israël à protéger les civils, au lendemain d’un bombardement contre un bâtiment de l’ONU à Gaza qui a fait au moins 12 morts, et condamné par les États-Unis. Ce bâtiment onusien « est essentiel et doit être protégé », a déclaré A. Blinken à la presse lors d’une visite en Angola, au dernier jour d’une tournée en Afrique. « Nous l’avons répété au gouvernement d’Israël, et d’après ce que je comprends, et qui est nécessaire et juste, ils se penchent sur cet incident », a-t-il ajouté, sans préciser à quel niveau avaient eu lieu ces contacts avec les Israéliens. Les États-Unis, qui mesurent habituellement leurs critiques envers leur allié israélien, ont condamné le bombardement, soulignant que « les civils (devaient) être protégés et que la nature des installations de l’ONU (devait) être respectée ». A Pékin, le ministère chinois des AE a indiqué que la priorité est accordée à un cessez-le-feu, à garantir la sécurité des installations de l’ONU et à empêcher une catastrophe humanitaire. « Nous sommes choqués par la récente attaque israélienne contre les installations des Nations Unies dans la bande de Gaza », lit-on dans un communiqué de la diplomatie chinoise.

La Résistance palestinienne a mené des combats violents avec un commando israélien qui tente de s’infiltrer au cœur de Khan Younes. Les chars d’assaut israéliens pilonnaient jeudi les alentours de deux hôpitaux de Khan Younès, la principale ville du sud de la bande de Gaza, forçant des personnes déjà déplacées par les combats depuis plus de quinze semaines dans l’enclave palestinienne à fuir pour tenter de trouver un nouvel abri. La résistance palestinienne assure avoir ciblé un groupement de soldats, tuant et blessant au moins 15 d’entre eux alors qu’au moins trois chars Merkava ont été traités avec les armes habituelles dévastatrices.

A signaler qu’entre Le Caire et Tel-Aviv les relations semblent tanguer dangereusement. La Treizième chaîne israélienne a révélé que le Premier ministre israélien « a récemment tenté d’établir une conversation téléphonique avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, mais la réponse a été rejetée ».

La chaîne israélienne a affirmé mercredi que « le Conseil national de sécurité israélien a tenté, à la demande de Benjamin Netanyahu, de communiquer avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, mais celui-ci n’a pas répondu ». Elle a expliqué « qu’ un responsable du bureau de Netanyahu est responsable de la révélation de ces détails, mais aucun commentaire officiel n’a été publié ». Ce refus, selon la même source, intervient à la lumière de désaccords majeurs avec les Égyptiens concernant « un éventuel mouvement le long de l’axe Philadelphie-Rafah ».

Elle a noté que « la dernière conversation signalée entre Netanyahu et Sissi a eu lieu au mois de juin, après l’attaque de la frontière égyptienne, et des mois avant le début de la guerre ».

Il y a deux jours, Diaa Rashwan, chef du service d’information égyptien, a affirmé que « les efforts d’Israël pour contrôler l’axe de Philadelphie dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec l’Égypte » , conduiraient à « une menace sérieuse et grave pour les relations égypto-israéliennes ».