Politique US en Afrique de l’Ouest : Le Maroc érigé en pivot par « The Heritage Foundation »

Le Maroc émerge comme une voie particulièrement prometteuse pour des partenariats régionaux étendus avec les États-Unis, a fait valoir le chercheur Amine Ghoulidi dans son analyse publiée par The Heritage Foundation sous le titre : « Réinitialiser la politique américaine en Afrique de l’Ouest ».

En effet, l’administration Trump a considérablement renforcé les liens entre les deux pays, notamment après la reconnaissance de Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara, a poursuivi l’auteur. Ces avancées diplomatiques, combinées aux capacités militaires solides du Maroc, à sa coopération avérée dans la lutte contre le terrorisme, et à sa position stratégique le long de l’Atlantique et de la Méditerranée, en font un pivot central pour les efforts de sécurité des États-Unis en Afrique du Nord et de l’Ouest.

De plus, l’exercice annuel African Lion, en tant que plus vaste manœuvre menée par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique, symbolise la solidité du partenariat sécuritaire entre les deux nations. En capitalisant sur les atouts offerts par le Maroc, notamment la possibilité d’accueillir des actifs de l’AFRICOM, une perspective récemment mise en avant par le sénateur américain Dan Sullivan (R-AK), les États-Unis pourraient substantiellement accroître leurs capacités de réponse aux crises et de dissuasion régionale, a estimé l’analyste.

Selon le chercheur, il est envisageable que la future administration, en s’appuyant sur le fondement de confiance établi durant le mandat de Trump, explore des voies pour élargir la portée du partenariat avec le Maroc, en alignement avec les objectifs régionaux communs aux deux pays.

En outre, les États-Unis doivent prendre en considération leurs liens militaires historiques avec des alliés européens tels que l’Espagne, qui abrite des installations cruciales à la base navale de Rota et à la base aérienne de Morón, a-t-il ajouté. Une extension de la présence américaine en Afrique du Nord et de l’Ouest devrait être envisagée de manière à compléter, plutôt qu’à entrer en conflit avec, ces engagements existants.

Par ailleurs, le renforcement de la coopération américaine avec des pays comme le Maroc et la Mauritanie peut servir de fondement à la stabilité régionale et renforcer la sécurité collective. Les États-Unis pourraient ainsi dissiper toute inquiétude potentielle, sécuriser leurs intérêts et promouvoir la sécurité régionale.