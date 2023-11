Transplantation des Gazaouis dans le Sinaï : Les révélations de Haaretz

Il s’agit de la première preuve de tentatives au niveau politique de formuler une stratégie de sortie du processus en déplaçant les Palestiniens, selon Jonathan Liss, correspondant des affaires diplomatiques de Haaretz.

Le journal indique qu’elle a été rédigée par le ministère israélien du Renseignement selon lequel ce déplacement de la population palestinienne de Gaza devrait se faire en direction du Sinaï. Israël s’efforcera d’effectuer le déplacement d’abord vers des villes de tentes, puis vers des colonies permanentes qui seront établies dans le nord du Sinaï, selon ce document.

L’initiative comprend une directive visant à créer une « zone tampon » de plusieurs kilomètres à l’intérieur de l’Égypte et à ne pas permettre aux résidents de revenir à proximité des zones occupées.

Le ministère du Renseignement a confirmé l’existence du document publié sur le site Internet « Hadith Local », mais une source proche de sa formulation a déclaré à Haaretz que « le gouvernement ne devrait pas discuter de l’adoption de la proposition », indiquant que le ministère « n’est pas, en tout cas, l’organe décisionnel en la matière. »

Les autres propositions faites pour l’avenir de Gaza après la chute présumée du Hamas, consistent à céder le pouvoir dans la bande de Gaza à l’Autorité palestinienne ou à y assoir une autorité arabe locale.

En réponse à la publication du document, le bureau du Premier ministre israélien a répondu que « ce document est une idée préliminaire, et il y en a des dizaines de semblables à tous les niveaux du gouvernement et des services de sécurité. La question du jour après la guerre n’a pas été discutée dans un forum officiel israélien. Maintenant, nous nous concentrons sur la destruction des capacités du Hamas. »