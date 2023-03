Tour du Maroc en faveur des femmes marocaines : Vivo Energy Maroc soutient la motarde A. Hamdoune

Cette tournée, qui a démarré le 18 février, est une première en son genre pour une femme marocaine, indique l’entreprise dans un communiqué, ajoutant qu’elle a été ponctuée par des actions caritatives en faveur des femmes vivant dans des zones reculées et a permis de montrer que la femme marocaine est capable de relever tous types de défis et que les horizons s’ouvrent à celles qui osent les franchir. Sa tournée s’est achevée de manière symbolique à Bouskoura, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.

A.Hamdoune a parcouru un itinéraire de plusieurs villes, en démarrant de Casablanca en passant par Rabat, Fès, Oujda, Merzouga, Errachidia, Essaouira, Agadir, Laâyoune, Dakhla, jusqu’à El Guergarat. Tout au long de sa tournée, elle a organisé des événements caritatifs en faveur des femmes vivant dans des zones reculées. Elle a également rencontré des femmes et des communautés pour discuter des défis auxquels les femmes marocaines sont confrontées dans leur lutte quotidienne.

« Avec ce tour du Maroc, je réalise un rêve d’enfance. Cela a été pour moi une expérience pleine d’apprentissages. La plus importante est que les femmes marocaines surtout dans les milieux les plus éloignés et précaires font preuve d’une incroyable résilience et ont besoin de notre soutien », a déclaré A Hamdoune. A travers la marque d’huile moteur Shell Advance, Vivo Energy Maroc a soutenu la pilote de moto dans sa mission inspirante de mettre en avant la volonté et le dur labeur des femmes marocaines. Par sa fiabilité et sa formule améliorant la performance des deux-roues, Shell Advance a accompagné ce rêve de A.Hamdoune partant d’une conviction forte que les femmes marocaines ont la force et la détermination nécessaires pour réaliser leurs rêves. « Vivo Energy Maroc, à travers ses carburants et ses lubrifiants de la marque Shell, est engagée auprès de ses clients pour les accompagner à traverser toutes les routes. En associant la marque de nos huiles moteur Shell Advance à cette aventure, nous encourageons la capacité de la femme marocaine à relever tous les défis et à réaliser toutes ses ambitions. En s’alliant avec Shell Advance et sa signature «Outride Anything», Afaf Hamdoune, exprime sa volonté de voir les femmes libérées de tout ce qui pourrait entraver leurs trajectoires vers l’accomplissement et la réalisation de leurs rêves », a déclaré Salwa Benslimane, Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc. Vivo Energy Maroc à travers Shell Advance est engagée à soutenir des initiatives inspirantes en faveur de l’égalité des sexes. Des initiatives qui mettent en avant les valeurs de fiabilité et de performance, tout en aidant les femmes à réaliser leur potentiel dans un monde où l’égalité des sexes est encore trop souvent un combat quotidien.