Tirage au sort de la Coupe arabe des clubs : Les clubs marocains savent à quoi s’attendre

Si le tirage au sort a été quelque peu clément pour le Raja Casablanca et l’AS FAR, il l’a été un peu moins pour le WAC qui a été placé au groupe B aux côtés d’Al-Sadd du Qatar et d’Al-Hilal d’Arabie Saoudite. Le 4è club du groupe sortira des qualificatifs du tour préliminaire.

Placé dans le groupe D, le Raja a hérité des Algériens de Chabab Belouizdad, et des vainqueurs des rencontres AS FAR-Al-Ittihad de Libye, et Chabab Saoura -Al Koweït.

Quant à l’AS FAR, il devra croiser le fer contre Al-Ittihad de Libye, et attendre le vainqueur d’Alwahda (Emirats)-Al borj (Liban).

Le calendrier des tours préliminaire et principal seront établis ultérieurement par l’Union des associations arabes de football (UAFA).