TGCC : Le produit d’exploitation fortement consolidé au S1-2023

Durant le premier semestre de l’année 2023, TGCC a connu une croissance significative, tant sur le territoire marocain qu’à l’échelle internationale, indique le groupe dans un communiqué, précisant que son produit d’exploitation a grimpé de 37% au 2ème trimestre de cette année. Et d’expliquer que cette excellente performance découle principalement de l’intensification de la production dans des domaines essentiels au développement économique du pays, notamment les secteurs de la santé et de l’éducation. Elle est également attribuable à la mise en œuvre de projets stratégiques sur les plans national et international.

Le T2-2023 s’est, par ailleurs, distingué par une dynamique commerciale robuste, traduite par une augmentation de 30% du carnet de commandes, lequel s’est établi à 8,3 Mrds DH à la clôture du mois de juin 2023. Pour répondre efficacement à cette trajectoire ascendante, TGCC a substantiellement renforcé ses capacités de production, notamment par l’acquisition de nouveaux engins et équipements. Au cours de ce semestre, les investissements ont connu une croissance marquée, s’élevant à 167,3 MDH contre 39,9 MDH durant la période équivalente en 2022. Concernant l’endettement net, il s’élevait à 797,8 MDH, en hausse de 20% par rapport au 31 décembre 2022. Cette évolution est justifiée par l’augmentation du rythme de production et par les investissements significatifs effectués durant ce semestre, visant à soutenir l’expansion continue du Groupe au Maroc et à l’étranger.