Tamwilcom : Plus de 54,1 Mrds DH décaissés en 2023

L’activité globale de Tamwilcom a ainsi enregistré une croissance de 14% par rapport à 2022, pour un montant d’engagements s’élevant à 35,1 Mrds DH, contre 31 Mrds DH lors de l’exercice précédent, indique un communiqué sur la tenue, jeudi à Rabat, de son 8è conseil d’administration.

L’activité de Tamwilcom demeure principalement orientée vers le soutien du financement de l’entreprise qui concentre 94% du volume des interventions en 2023, avec des engagements consentis de 33,2 MMDH, ayant permis la mobilisation de de 50,8 Mrds DH de crédits, précise le communiqué. La garantie générique au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), activité historique et centrale de Tamwilcom, a permis la mobilisation d’un volume de crédits de 39 Mrds DH en 2023, couverts par des garanties de l’institution à hauteur de 21,7 MMDH, soit une progression de 13% par rapport à 2022. L’essentiel de l’activité de garantie, soit 91%, a bénéficié aux micros et très petites entreprises (TPE), confirmant l’engagement pour le soutien financier de cette cible prioritaire, souligne la même source.

Pour sa part, l’activité de la fenêtre participative “Daama Tamwil”, portée essentiellement par la garantie en faveur des entreprises, a enregistré en 2023 une croissance significative de 72% par rapport à l’exercice précédent, démontrant l’intérêt grandissant pour les financements participatifs. L’intervention de “Daama Tamwil” a ainsi permis de couvrir 566 MDH de financements bancaires participatifs, pour un volume d’engagements de 341 MDH. Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a approuvé les comptes de Tamwilcom au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023.