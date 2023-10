Star Venture : Huit startups marocaines sélectionnées par la BERD

Seize startups présélectionnées ont présenté leur projet devant un jury composé d’investisseurs et d’experts acteurs de l’écosystème startup marocain. Parmi ces 16 startups, les 8 choisies sont “Paylik”, “PTS”, “Sigma AI”, “Sand to Green”, “MINTHR”, “Agri 4.0”, “Innova”, “Food Deals”. Les entreprises sélectionnées ont la chance de se joindre à un groupe dynamique bénéficiant d’un programme de soutien intensif, offrant une expertise internationale dans leurs domaines respectifs, des conseils techniques et commerciaux ainsi que des mentors chevronnés.

Dans une déclaration à cette occasion, Antoine Sallé de Chou, directeur de la BERD au Maroc, s’est dit heureux de l’organisation de la seconde cohorte de “Star Venture”, un programme financé par la République de Corée visant à identifier les startups à fort potentiel au Maroc, notant que la première cohorte du programme a eu un grand succès. Dans ce sens, le responsable a mis en relief le potentiel de ces 16 startups marocaines touchant à différents secteurs, notamment la fintech, l’agritech ainsi que la proptech.

Pour sa part, Heike Harmgart, directrice générale de la BERD pour la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée (SEMED), a affirmé que le programme “Star Venture” est l’un des projets les plus passionnants de la BERD, mettent en avant la qualité des projets très innovants portés par les startups concernées. Il s’agit d’un grand moment qui permet de soutenir des startups talentueuses débordant de solutions nouvelles et d’énergies positives dans divers domaines, a-t-elle souligné.

Fort du soutien financier de la République de Corée, ce programme vise à mobiliser une expertise mondiale pour aider les startups à se développer rapidement. Actuellement déployé dans les régions du SEMED, y compris le Maroc, ainsi que dans les Balkans occidentaux, la Turquie, la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie, le programme “Star Venture” accompagne déjà plus de 350 entreprises en phase précoce de par le monde. En s’appuyant sur un réseau international de mentors, de conseillers et d’investisseurs, ce programme offre un accompagnement personnalisé aux jeunes entreprises pendant 18 mois pour les aider à réaliser leur plein potentiel, tout en soutenant les accélérateurs pour renforcer l’écosystème entrepreneurial. En outre, ledit programme contribue à résoudre l’un des obstacles majeurs auxquels les startups sont souvent confrontées, à savoir l’accès au financement.