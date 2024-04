SIAM 2024 : GPC au cœur de l’innovation et de la durabilité

Depuis plusieurs années, l’entreprise développe des solutions d’emballage innovantes et écologiques visant à renforcer notre engagement envers la souveraineté industrielle nationale, à promouvoir le « made in Morocco » et à améliorer l’empreinte environnementale du secteur. Le SIAM est donc une opportunité pour le géant de l’emballage de mettre en avant son expertise et de renouveler son leadership économique, industriel et sociétal en faveur d’une industrie agricole pérenne et compétitive. GPC – Papier et Carton, filiale de Ynna Holding, a en effet marqué cet évènement par un stand entièrement recyclable réalisé en carton mais aussi l’organisation de conférences réunissant des experts et des panélistes prestigieux pour discuter des avancées et des défis du secteur de l’emballage dans une perspective durabilité, d’innovation et de compétitivité industrielle. En effet, avec la conviction que l’avenir de l’agriculture repose sur une approche intégrée et responsable, GPC – Papier et Carton se positionne depuis plusieurs années à l’avant-garde des discussions stratégiques sur le climat et l’agriculture durable, continuant de jouer un rôle clé dans l’évolution vers un modèle économique circulaire et soutenable.

« GPC – Papier et Carton va au-delà de la simple fabrication d’emballages ; nous sommes des innovateurs en matière de solutions de packaging intelligentes et durables, fruits d’une réflexion technique poussée et d’un engagement profond envers la recherche et le développement, » précise Mounir El Bari, Directeur Général de l’entreprise. « Nos équipes s’attachent quotidiennement à concevoir des emballages qui non seulement répondent aux exigences réglementaires et économiques croissantes, mais qui sont également en phase avec les impératifs de durabilité des secteurs agricole et agroalimentaire. »

Parmi les intervenants du premier panel « Économie Circulaire et Gestion Durable de l’Eau dans l’Industrie d’Emballage », l’on compte Houria Tazi Sadeq, Présidente de la COALMA, Touria Sbiri, PDG de la société Serp Recyclage Maroc et Présidente de la Fédération des recycleurs, collecteurs et chineurs au Maroc, Adrien Leenaerts, Directeur de développement chez Veolia, et Abderrahmane Haddourha représentant de l’Agence du Bassin Hydrolique du SEBOU, ont discuté des enjeux liés à l’eau et à la préservation des ressources. Lors du panel, les contributions de Touria Sbiri, PDG de la société Serp Recyclage Maroc et Présidente de la Fédération des recycleurs, collecteurs et chineurs au Maroc, Fatima-Ezzahra AIT ELHABTI, Chef de Division des Plateformes Technologiques et Clusters à la Direction Générale de l’Industrie, et de Fatimazahra Lasfari, Manager des Services Groupe Emballages et Applications chez Nestlé et Présidente de l’Alliance pour l’Innovation et le Recyclage des Emballages, ont été remarquables. Lahbib Doukkali, Vice-Président de la COVAD , (Fifage), et Khalid Saidi, Président de l’APEFEL, ont également enrichi la discussion, traitant avec diversité les thèmes de la durabilité et de l’innovation des emballages dans l’agro-industrie.

Dans le cadre de son engagement sociétal, notamment pour la promotion de l’emploi, GPC – Papier et Carton a également organisé deux ateliers-débats enrichissants à l’intention des étudiants de l’ENSAM. Ces sessions, axées sur les enjeux du secteur de l’emballage et les parcours éducatifs adaptés aux industries des Arts Graphiques et de l’Emballage, visaient à stimuler la créativité et l’esprit d’innovation chez ces futurs professionnels.

Portés par une vision éducative et prospective, ces ateliers ont mis en lumière les compétences nécessaires pour intégrer ce secteur en pleine évolution. À travers sa participation active au SIAM 2024 et sa contribution continue à l’économie verte, GPC – Papier et Carton réaffirme ainsi son engagement à être un partenaire stratégique pour le Royaume, œuvrant sans relâche pour un avenir où la prospérité économique va de pair avec le respect de l’environnement et la responsabilité sociétale