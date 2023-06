RSE : Nexans Maroc lance le “Nexans Climate Challenge”

Le concours s’adresse à tous les porteurs de projets qu’ils soient en entreprise ou en milieu universitaire et aux start-ups également, qui développent des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique, indique Nexans dans un communiqué. Les candidats peuvent soumettre leur projet dans l’une des quatre catégories suivantes : énergies renouvelables, efficacité énergétique, mobilité durable et économie circulaire.

Les projets seront évalués par un jury composé d’experts de Nexans et de l’écosystème du domaine de l’énergie et du climat, selon plusieurs critères, tels que l’impact environnemental, l’innovation, la viabilité économique et la faisabilité. Ainsi, les gagnants du “Nexans Climate Challenge” recevront un soutien financier et auront l’opportunité de travailler avec Nexans sur des projets futurs, afin de promouvoir le développement de solutions durables innovantes.

En marge de la 4ème édition de Climate Day, un évènement du Groupe Nexans, trois projets gagnants seront sélectionnés par le jury et récompensés en septembre 2023. Le Nexans Climate Challenge offre une opportunité unique aux porteurs de projets innovants, de gagner en visibilité et en reconnaissance à l’échelle mondiale. En outre, il se veut aussi une plateforme de collaboration et de partenariat avec Nexans et d’autres acteurs dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable. “Nous sommes convaincus que la créativité et l’innovation sont essentielles pour trouver des solutions durables et efficaces pour protéger notre planète. C’est pourquoi nous avons lancé le concours ‘Nexans Climate Challenge’, pour soutenir et encourager les entrepreneurs et les innovateurs qui travaillent sur cette problématique cruciale”, a déclaré Selma Alami, Directrice Générale de Nexans North & West Africa. Le Nexans Climate Challenge reflète l’engagement de Nexans à lutter contre le changement climatique et à promouvoir le développement durable. Par ailleurs, le concours s’inscrit dans la stratégie plus large de Nexans visant à passer à un avenir à faible émission de carbone et à soutenir les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les candidatures pour le concours sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2023, à partir du site web de Nexans.