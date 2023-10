Répercussions du drame de Gaza : Chypre sur le qui-vive…

Constantinos Ioannou, ministre de l’Intérieur, a averti que la capacité de Chypre à gérer un grand nombre de migrants était limitée. Selon Loizos Hadjivasiliou, responsable du ministère de l’Intérieur, deux bateaux ont été repérés alors qu’ils se dirigeaient vers la ville d’Ayia Napa (sud-est), un premier transportant 110 personnes et le second 52 autres. Deux autres embarcations ont été interceptées, transportant un total de 32 personnes, et ont été amenées au port de Larnaca (sud).

Le centre de Pournara est saturé, a souligné L. Hadjivasiliou, ajoutant qu’un plan d’urgence avait été activé pour faire face à l’augmentation des arrivées de migrants depuis le début de la guerre déclenchées il y trois semaines et sur fond de craintes d’un conflit à la frontière israélo-libanaise.

Membre de l’Union européenne, Chypre a également demandé une assistance d’urgence à Bruxelles, notamment des tentes supplémentaires « en cas de dépassement de nos capacités », a encore déclaré L. Hadjivasiliou à l’agence de presse chypriote CNA. Le 24 octobre, des responsables ont fait état d’informations sur « des centaines de réfugiés syriens », se préparant à effectuer le voyage en bateau vers Chypre depuis le Liban.

Chypre a accueilli il y a une semaine 264 migrants syriens arrivés sur trois bateaux en provenance du Liban, qui se trouve à moins de 170 km des côtes sud de l’île. Le gouvernement affirme avoir réduit de 50% les arrivées de migrants en situation irrégulière depuis 2022. Selon les données officielles, le nombre de demandes d’asile entre mars et août 2022 était de 11 961, tandis qu’entre mars et août 2023, il est tombé à 5 866. Les autorités affirment que les demandeurs d’asile représentent 6% des 915.000 habitants de la République de Chypre, un record au sein de l’UE. La République de Chypre n’exerce son autorité que sur la partie sud de l’île, son tiers nord échappant à son contrôle depuis son invasion en 1974 par la Turquie.

Affirmant être en première ligne face aux flux migratoires au sein de l’UE, elle réclame plus de fonds et de soutien politique de la part de Bruxelles. Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 26 995 demandes d’asile sont en attente de traitement sur l’île.

A signaler qu’une vingtaine de pays sont aujourd’hui présents au centre de coordination Zenon proche de l’aéroport de Larnaca, parmi lesquels la Suède, le Royaume Uni, les Pays-Bas, le Canada et la France. Paris a envoyé son porte-hélicoptères Tonnerre. Un navire ravitailleur allemand, le Frankfurt-am-Main— doté d’un hôpital de bord, est déjà à Limassol. Deux avions A400M se trouvent sur la base aérienne de Akrotiri, sous contrôle britannique. En tout, 1000 militaires allemands seraient sur place. Le Royaume-Uni, qui dispose de deux bases sur l’île, a renforcé ses effectifs à Chypre. Deux navires de débarquement auxiliaires de la Royal Navy y ont été dépêchés.

Le Canada qui compte plus de 17 000 ressortissants au Liban, dispose aussi d’un avion de transport et de 300 militaires sur l’ile, tout comme la Suède qui a déployé cette semaine un avion Hercules C-130.

Chypre tente également d’établir un couloir humanitaire avec Gaza. En mai 2010 déjà, l’île avait servi de camp de base aux navires -alors humanitaires- qui tentaient de déverrouiller le blocus imposé à l’enclave palestinienne. Vendredi à Bruxelles, le président Nikos Christodoulides, a déclaré qu’il avait présenté aux autres dirigeants européens une proposition en ce sens. Il affirme en avoir discuté aussi avec le Premier ministre israélien et le Raïs égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Le président chypriote avait participé au sommet international pour la paix organisé au Caire le 21 octobre.