Raids israéliens contre la Syrie : Plusieurs fronts sont ouverts depuis le 7 octobre

L’armée israélienne a annoncé dans la soirée du 29 octobre avoir frappé « une infrastructure militaire en territoire syrien» en représailles à des tirs de roquettes.

L’agence de presse Sana a confirmé l’information dans la matinée du 30 octobre. Le site d’information fait part d’« une agression aérienne contre deux positions militaires dans la campagne de Deraa », occasionnant des dégâts matériels. Citant une source militaire, l’agence a indiqué que « l’ennemi israélien avait mené une agression aérienne depuis le Golan syrien occupé ».

D’après Tsahal, l’aviation israélienne a procédé à des frappes en réponse « à des tirs de projectiles depuis la Syrie en direction d’Israël » le 29 octobre.

Selon la radio publique israélienne Kan, citée par l’AFP, les sites frappés sont liés à des alliés de l’Iran.

Huit soldats syriens avaient été tués dans des frappes israéliennes qui ont visé leurs positions dans le sud du pays, ont annoncé le 25 octobre les médias syriens. Tsahal affirme avoir riposté après des tirs la veille. L’aéroport d’Alep a également été bombardé. Israël frappe régulièrement des convois d’armes iraniennes, des entrepôts ou des bases du Hezbollah.

Depuis le 7 octobre, outre Gaza et la frontière israélo-libanaise, la Syrie est également le théâtre d’affrontements sporadiques. Au même titre d’ailleurs que l’Irak, dont la résistance islamique cible les bases US dans le pays de l’Euphrate, mais aussi en Syrie. Outre le Yémen qui a ciblé par missiles et drones aériens l’entité sioniste, y compris une de ses bases en Erytrée.