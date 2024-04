R.T. Erdogan en Irak : La focale arabe d’Ankara s’élargit

Bagdad et Ankara se sont engagés à collaborer à tous les niveaux. Mais c’est la signature d’un accord-cadre sur la gestion de l’eau qui retient l’attention des observateurs. Avec cet accord sur dix ans, la Turquie et l’Irak s’engagent à une répartition plus équitable des eaux du Tigre et de l’Euphrate, jusqu’ici contrôlées par Ankara, et à collaborer pour moderniser les infrastructures afin d’affronter les changements climatiques.

Autre réussite, côté irakien : un mémorandum d’accord a été signé avec la Turquie, le Qatar et les Emirats arabes unis pour finaliser la route du développement. Ce projet ferroviaire et routier reliant le golfe Arabo-Persique à la Turquie doit permettre de développer l’économie irakienne et le secteur industriel.

Sur la question sécuritaire, l’entente est plus floue. Le président turc, qui menace d’une offensive terrestre contre le PKK dans le nord de l’Irak, affirme que des discussions sont en cours pour définir les mesures qui seront prises conjointement contre le groupe armé considéré comme terroriste par Ankara. Sans préciser comment, Bagdad s’est à son tour engagé à reprendre le contrôle des zones où se trouve le groupe armé.

A rappeler que la Turquie semble redessiner sa stratégie arabe avec une ouverture plus franche sur l’espace arabe. Il en va ainsi avec l’Egypte, le lourd dossier des Frères musulmans étant « clos », mais aussi avec la résistance palestinienne qui combat l’entité sioniste dans la bande de Gaza. La Turquie, assure-t-on, n’a pas fait fonctionner ses radars, ni sa DCA, lors de la récente attaque menée par l’Iran contre Israël. Les Turcs assurent que les informations collectées ne sont partagés qu’avec les partenaires de l’Alliance atlantique… Alliance qui, faut-il e rappeler, apporte tout son soutien à Tel-Aviv. Une réalité qui soulève nombre de questions sur l’ouverture de la focale de la diplomatie turque sur le monde arabe. Ceci est d’autant plus vrai que les Turcs gardent des bases, actives, aussi bien en Irak qu’en Syrie…