« Les crimes du régime sioniste ont dépassé les lignes rouges, ce qui pourrait pousser tous les autres à passer à l’action », a averti le président Raissi dans un message posté sur X (anciennement Twitter). « Washington nous a demandé de ne rien faire, mais ils continuent à apporter un vaste soutien à Israël », a-t-il ajouté.

« Les États-Unis ont transmis des messages à l’Axe de la résistance mais ils ont répondu une réponse claire sur le champ de bataille », a continué E. Raissi, recourant à un terme souvent utilisé par les responsables iraniens pour faire référence à la République islamique et à ses alliés, comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les autres forces chiites en Irak et en Syrie.

Même s’il est difficile de dire à quoi le responsable iranien faisait exactement référence, il y a eu une série d’attaques contre les forces US en Irak et en Syrie, ainsi que des échanges de tirs qui ne cessent d’augmenter entre le Hezbollah et les militaires israéliens sur la frontière libanaise, depuis le début du conflit à Gaza, enclave densément peuplée avec près de deux millions de personnes.

L’Iran, qui soutient financièrement et militairement le Hamas, a salué l’attaque du 7 octobre, évoquant un « succès ». Toutefois, la République islamique a démenti toute implication dans l’assaut. « L’Iran considère qu’il est de son devoir de soutenir les groupes de la résistance mais… les groupes de la résistance conservent leur indépendance concernant leurs opinions, leurs prises de décision et leurs actions », a noté le président iranien lors de son entretien avec Al-Jazeera samedi, selon une retranscription fournie par l’agence de presse d’État IRNA. « Les États-Unis connaissent très bien nos capacités » militaires et ils « savent qu’elles sont impossibles à vaincre », a prévenu E. Raissi devant les caméras de la chaîne qatarie.

La semaine dernière, E. Raissi a appelé à « un renforcement de la coopération » entre les pays de la région pour éviter l’interférence des nations extérieures. « Un front uni et unifié dans le monde musulman aurait pu empêcher l’oppression et les agressions du régime sioniste et les excès de ses soutiens occidentaux de manière plus efficace », a-t-il déclaré, des propos cités par l’agence de presse IRNA.

Ces propos ont été tenus alors qu’il recevait les lettres de créance du nouvel ambassadeur saoudien à Téhéran, Abdullah bin Saud al-Anazi. Les deux pays ont échangé leurs envoyés après une rupture des relations qui avait duré sept ans. L’accord a été négocié par la Chine. Le président iranien avait déjà demandé, le 12 octobre, aux pays arabes et musulmans de se rassembler pour « stopper les crimes » d’Israël.