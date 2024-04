Pour avoir dénoncé la normalisation avec l’entité sioniste : Un membre de la Jemaa condamné à 5 ans de prison !

La section du Cercle politique de la Jamaa à Mohammedia a dénoncé, dans un communiqué publié lundi soir, un verdict qui « intervient dans un contexte marqué par des poursuites et des arrestations continues des militants, qui expriment des opinions opposées aux orientations de l’Etat marocain, portant notamment sur la décision de normaliser les relations avec l’entité d’occupation sioniste ».

Pour rappel, la Cour d’appel de Casablanca avait condamné, le 7 novembre 2023, Saïd Boukyod, ressortissant marocain au Qatar, à trois ans de prison et 40 000 dirhams d’amende, pour avoir condamné, sur les réseaux sociaux, la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, actée le 10 décembre 2020. Il avait qualifié cette démarche de « trahison » à la cause palestinienne.