Pivot US sur l’Asie : Les manœuvres « Cobra Gold » lancées

La 42e édition de l’exercice militaire Cobra Gold, qui se tient chaque année, marque, en février-mars 2023 un retour à la normale après les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Des milliers de soldats venus des États-Unis, de Thaïlande et d’autres pays asiatiques (Singapour, Indonésie, Malaisie, Corée du Sud, et Japon) sont réunis depuis lundi, et jusqu’au 10 mars, pour une série d’exercices conjoints qui visent à renforcer leurs liens.

Forte de quelque 6 000 membres, le contingent US a plus que quadruplé en un an, pour asseoir son influence dans cette région du monde hautement stratégique, théâtre de sa rivalité avec la Chine.

Les exercices de « Cobra Gold » comprennent notamment des leçons de survie dans la jungle ou sur la manière d’appréhender des serpents. Des dizaines de soldats américains, thaïlandais et sud-coréens se sont également coordonnés, ce 3 mars, lors d’une opération amphibie qui a aussi mobilisé des avions de chasse, sur la plage d’une base de la marine à trois heures de route de Bangkok, dans la province de Chonburi (Est).

« Ce sont des opérations complexes. C’est très important de s’entraîner ensemble », a déclaré aux journalistes Cherngchai Chomcherngpat, commandant en chef de la marine thaïlandaise. « Nous avons une bonne coopération dans la région. S’il y a des tensions, nous pouvons résoudre le problème et lutter contre les incertitudes », a poursuivi l’amiral.