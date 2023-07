Petite enfance : La Fondation Zakoura célèbre les championnes de l’innovation dans l’éducation

« La Fondation Zakoura récompense les gagnantes de la Première Édition du CNIPE. La première édition de clôture de ce concours s’est déroulée le 17 juillet 2023 au siège de la Faculté des sciences de l’éducation à Rabat”, indique un communiqué de la Fondation. Ce concours exceptionnel, organisé par le Zakoura Lab, centre de Recherche & Développement de la Fondation, avait pour but de valoriser l’expertise des éducatrices, d’encourager l’innovation dans les établissements préscolaires et de valoriser leur contribution dans la qualité de l’éducation des générations futures, souligne la même source. Par ailleurs, la Fondation et la Faculté des Sciences de l’Éducation (Université Mohammed V de Rabat) ont signé une convention de partenariat, sur une durée de trois ans, visant à promouvoir la recherche et l’innovation dans le domaine de la formation et de l’éducation à travers trois piliers, à savoir des projets de recherche pédagogique dans le préscolaire, la formation des éducateurs et les stages des étudiants. Et de noter que la Fondation félicite tous les participantes et les participants pour leur contribution à la réussite de cet important événement et remercie les chers partenaires pour leur confiance et leur soutien continu, en particulier, l’Initiative Nationale du développement Humain et le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports. “Ensemble, nous allons continuer à innover et à contribuer à une éducation de qualité de la petite enfance”, ajoute la Fondation.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura est un acteur de référence de l’éducation en milieu rural. Depuis 1997, elle développe des programmes de qualité au service des enfants, des jeunes, des adultes et des acteurs locaux en tenant compte des aspects relatifs au respect des droits humains, à l’approche genre, à l’intégration du numérique et à la protection de l’environnement. La Fondation dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-éducatifs en zone rurale.