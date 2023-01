Pacte mondial sur les migrations sûres : Rabat fédère les bonnes volontés

Un dialogue sur la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) par les pays champions du Pacte mondial sur les migrations dans les régions du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe s’est tenu les 26 et 27 janvier au Maroc. L’évènement a été initié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le gouvernement du Maroc, en collaboration avec le Réseau des Nations unies sur les migrations.