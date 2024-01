OPCVM : Baisse de l’actif net sous gestion à 559,89 Mrds DH à fin décembre

Cette baisse est expliquée par la décollecte nette de plus de 25 Mrds DH, principalement au niveau des OPCVM monétaires, a indiqué l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM) dans sa récente lettre mensuelle d’information. Par ailleurs, les OPCVM diversifiés ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec +1,39%, tandis que les OPCVM monétaires ont enregistré la plus basse performance avec +0,30%.

En revanche, les OPCVM actions ont clôturé l’année 2023 avec la plus haute performance annuelle (+ 11,30%) et les OPCVM OMLT (Obligation moyen et long termes), la plus basse avec +1,62%.

A fin décembre 2023, trois nouveaux OPCVM ont été lancés portant le nombre d’OPCVM actifs à 577, contre 574 à fin novembre 2023. Il s’agit de “WG Low Volatility Factor Fund”, “WG Value Factor Fund” et “WG Momentum Factor Fund”, gérés par Wafa Gestion. Au total, 18 nouveaux OPCVM ont été créés au cours de l’année 2023.