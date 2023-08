Marché du travail : Le chômage periste au T2-2023

Ce taux est passé de 15,5% à 16,3% en milieu urbain (+0,8 point) et de 4,2% à 5,7% en milieu rural (+1,5 point), précise le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché au T2-2023. D’après la même source, le nombre de chômeurs a augmenté, entre le deuxième trimestre de 2022 et celui de 2023, de 156.000 personnes, passant de 1.387.000 à 1.543.000 chômeurs, ce qui correspond à une hausse de 11%, résultant d’une augmentation de 92.000 chômeurs en milieu urbain et de 64.000 en milieu rural.

La hausse du chômage a concerné l’ensemble des catégories de la population. Il a augmenté de 1,1 point pour les hommes, passant de 9,9% à 11%, et de 1,9 point pour les femmes, de 15,1% à 17%. Il a également enregistré une hausse de 1,2 point parmi les diplômés, passant de 18% à 19,2%, et de 0,9 point parmi les non diplômés, de 3,6% à 4,5%.

La hausse du taux de chômage a concerné toutes les tranches d’âge. Elle est plus prononcée parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+3,4 points), passant de 30,2% à 33,6%, et parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans (+1,1 point), passant de 18,7% à 19,8%. S’agissant du volume du sous-emploi, il a connu une augmentation, durant la même période, de 939.000 à 983.000 personnes, de 500.000 à 549.000 dans les villes et de 439.000 à 434.000 à la campagne.

Le taux de sous-emploi est ainsi passé, au niveau national, de 8,5% à 9%, de 7,7% à 8,4% en milieu urbain et de 9,6% à 9,9% en milieu rural. Le taux de sous-emploi des hommes (10,1%) est deux fois plus élevé que celui des femmes (5%). En milieu urbain, il est de 8,7% pour les hommes contre 7,2% pour les femmes et en milieu rural, il est presque 6 fois plus élevé parmi les hommes avec 12,3% que parmi les femmes (2,1%).

5 régions abritent 72,3% des actifs

Cinq régions ont abrité 72,3% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus au deuxième trimestre 2023, selon le HCP. La région Casablanca-Settat vient en première position avec 22,2% d’actifs, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,9%), de Marrakech-Safi (12,8%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,9%) et de Fès-Meknès (11,5%).

Ladite note fait également ressortir que cinq régions ont enregistré des taux d’activité supérieurs à la moyenne nationale (44,8%). Il s’agit de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (50,2%), de Casablanca-Settat (47%), de Drâa-Tafilalet (46,1%), des régions du Sud (45,6%) et de Rabat-Salé-Kénitra (45,5%). En revanche, les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Béni Mellal-Khénifra (40,1%), de Souss-Massa (41,2%) et de l’Oriental (41,2%).

Par ailleurs, cinq régions concentrent près de sept chômeurs sur dix (69,4%) au niveau national. Casablanca-Settat vient en première position avec 25,7%, devant Rabat-Salé-Kénitra (12,8%), Fès-Meknès (12,3%), l’Oriental (10,5%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,1%). Les taux de chômage les plus élevés sont enregistrés au niveau des régions du Sud (23,8%) et de dans la région de l’Oriental (20,3%). Avec une acuité moindre, deux autres régions dépassent la moyenne nationale (12,4%), à savoir Casablanca-Settat (14,3%) et Fès-Meknès (13,2%). En revanche, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Drâa-Tafilalet enregistrent les taux les plus bas, avec respectivement 6,7%, 8,5% et 10,1%.