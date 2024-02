Lors de son séjour à Moscou : Le journaliste T. Carlson pisté par les services US

T. Carlson a déclaré le 26 février que des espions américains l’avaient surveillé lors de sa visite en Russie au début du mois, et qu’ils avaient divulgué à un média « ami » qu’il avait rencontré le lanceur d’alerte E. Snowden qui s’est exilé en Russie. Et cela, malgré les affirmations du journaliste américain selon lesquelles il aurait essayé de garder secrète cette rencontre avec le lanceur d’alerte de l’Agence nationale de sécurité (NSA). T. Carlson s’est rendu en Russie pour interviewer le maitre du Kremlin. Pendant son séjour de huit jours à Moscou, il a également rencontré E. Snowden et des agents américains l’ont découvert, a-t-il déclaré au présentateur de podcast Lex Fridman au cours d’un entretien de trois heures. « J’ai été surveillé étroitement par le gouvernement américain », a-t-il déclaré, soulignant que des agents américains avaient contrarié son projet d’interviewer le président russe en 2021 et qu’il avait reçu confirmation qu’il avait été surveillé de près avant son voyage à Moscou. « Après, je suis déjà sur place et je veux bien sûr rencontrer Snowden que j’admire. »

E. Snowden aurait accepté l’invitation de T. Carlson à dîner au restaurant de l’hôtel Four Seasons, mais aurait refusé l’interview ainsi qu’une demande de photo, en déclarant qu’il serait mieux de n’en parler à personne. « Je ne l’ai dit à personne », a déclaré T. Carlson à L. Fridman. Pourtant, l’information sur le rendez-vous a fuité. « Quand vous avez un média qui agit en tant qu’agent de la sécurité nationale d’État, vous ne vivez pas dans un pays libre. Et c’est là où nous en sommes », a ajouté le journaliste.

T. Carlson a révélé qu’il ne craignait à aucun moment d’être arrêté en Russie mais qu’il avait été alerté par ses avocats que les États-Unis pourraient l’arrêter en fonction du contenu de l’interview de V. Poutine, craignant une violation des sanctions occidentales.

« Je n’ai pas ressenti la moindre inquiétude pendant les huit jours que j’étais là-bas », a-t-il déclaré en parlant de son séjour à Moscou. Avant de partir pour la Russie, son équipe d’avocats lui avait par ailleurs conseillé « de ne pas faire cela… Beaucoup dépendra des questions que vous poserez à Poutine. S’ils considèrent que vous êtes trop gentil avec lui, vous pourriez être arrêté à votre retour », a indiqué T. Carlson en citant son avocat principal, ce à quoi il a répondu : « Vous décrivez un pays fasciste, oui ? »

En 2013, E. Snowden a révélé que la NSA avait mis en place un programme de surveillance massif et illégal contre les citoyens américains. Craignant pour sa sécurité, il a fui vers Hong Kong avec l’intention d’atteindre l’Équateur qui n’avait pas signé de traité d’extradition avec les États-Unis, mais il a été arrêté lors d’une escale à Moscou après que Washington a annulé son passeport. La Russie a fini par lui accorder l’asile et semble-t-il la citoyenneté.

L’un des fondateurs de Semafor, à qui, selon T. Carlson, les agents américains ont révélé l’information sur son dîner avec E.Snowden, est Ben Smith, ancien rédacteur en chef de la société de médias BuzzFeed, aujourd’hui disparue. En 2017, ce dernier avait publié le fameux « Dossier Steele », un faux document fuité par des agents américains pour discréditer le nouveau président Donald Trump.

Pour T. Carlson, la condition mentale et physique de Joe Biden ne convaincra personne lors des prochaines élections qu’il ne remportera qu’en cas de fraude.

La plupart des électeurs US savent que le Président sortant n’est pas en état de gouverner et n’exerce pas en réalité le pouvoir, a déclaré le journaliste américain lors d’un entretien avec le blogueur L. Friedman.

« Biden est littéralement sénile. Il ne peut pas parler, ne peut pas marcher. Tout le monde le sait. Un homme sénile ne peut pas être élu dans le pays le plus puissant du monde, à moins qu’il y ait une fraude. Qui peut voter pour un homme sénile? », a-t-il souligné.

Si J. Biden est réélu, la démocratie américaine se résumera à « une p*tain de blague », a-t-il conclu.