Liban et Israël au bord de la guerre : Le Hezbollah cible des objectifs militaires à Chebaa

Le Hezbollah a fait état du pilonnage des cinq positions de l’armée d’occupation israélienne sur les hameaux de Chebaa et la colline de Kfarchouba occupés. « Vers 15h15 un groupe de la Résistance islamique a attaqué les positions sionistes dans les hameaux de Chebaa occupés. Nous avons pris pour cible les positions Radar, Rweisat al-Alam, al-Sammaqa, Zibdine et Ramtha, aux missiles guidés et obus de mortier et les ont frappées de plein fouet ».

Avant le communiqué, le correspondant d’al-Manar au sud du Liban avait indiqué que des obus d’artillerie et des missiles guidés ont visé 5 positions israéliennes dans les hameaux de Chebaa et les collines de Kfarchouba au sud du Liban. Rapportant que des accrochages avaient été entendus dans la région.

Dans les médias israéliens, il a été question de pertes en raison d’attaques contre des installations militaires dans le nord à la frontière avec le Liban, sans plus de détails. Ils ont fait état que des roquettes ont été tirées sur la colonie Biranit dans le nord. Ils ont rapporté que les habitants des colonies du nord ont été sommés de rester dans les chambres sécurisées.

Plus tard, l’armée israélienne a pris pour cible la plupart des zones frontalières dans l’entourage de hameaux de Chebaa. Tandis que les forces aériennes israéliennes ont déclaré « qu’elles poursuivent leurs raids contre des positions au Liban en riposte aux tirs de 30 obus de mortier en direction d’Israël ».

En fin d’après-midi, la Résistance islamique a revendiqué une autre opération. Dans un second communiqué, elle a assuré que « ses combattants ont attaqué de nouveau un point d’observation et de surveillance des forces d’occupation israélienne dans Berkat al-Naqqar dans les hameaux de Chebaa occupés », assurant avoir « détruit une grande partie de ses équipements techniques et technologiques ».

Selon le correspondant d’al-Jazeera, deux civils ont été tués dans le pilonnage israélien qui a visé une maison dans la localité de Chebaa au sud du Liban Commentant ces évènements à la frontière avec le Liban, Dany Yatum, ex-chef du Mossad a dit : « Nous approchons de l’explosion de la situation dans le nord. Hezbollah dispose de moyens de combat plus importants que le Hamas ».

Le Hezbollah a condamné, par ailleurs, la partialité aveugle et la négligence intentionnelle et délibérée du secrétaire général des Nations Unies, des forces de la FINUL au Liban, du porte-parole de la Maison Blanche, et de l’agence Reuters ainsi que de plusieurs des médias internationaux, qui se sont abstenus de nommer la partie qui a tué le journaliste Issam Abdallah et blessé plusieurs autres de différentes nationalités. ‏« Israël est l’agresseur qui a tué le journaliste Issam Abdallah, de manière claire, au su et au vu des journalistes locaux et internationaux présents lors de l’agression », a souligné le communiqué du Hezbollah. ‏

Il convient de rappeler qu’un hélicoptère israélien de type Apache a tiré, vendredi 13 octobre, sur une voiture des journalistes au sud du Liban, tuant le cameraman de Reuters et blessant trois autres journalistes travaillant pour AlJazeera et l’AFP.