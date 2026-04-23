Guerre génocidaire d’Israël : La barbarie se poursuit à ciel ouvert

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile à Gaza a indiqué que plus de 1 000 habitations abritent encore des corps sous leurs décombres ; le nombre de martyrs est estimé à près de 8 000.

La veille mercredi, l’ONU a alerté sur une nette aggravation des infections cutanées et des maladies liées aux parasites parmi les déplacés dans la bande de Gaza, dans un contexte de pénurie aiguë de moyens pour assurer des conditions d’hébergement dignes. « Les équipes sur le terrain constatent une hausse continue des infestations parasitaires et des infections de la peau à Gaza », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l’ONU. « En mars, ces cas ont plus que triplé dans les sites de déplacement gérés par les Nations unies », a-t-il ajouté. Il a affirmé que près de 10 000 personnes sont désormais touchées, contre environ 3 000 en janvier, d’après les données de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens.

Face à cette situation, l’ONU appelle à faciliter l’entrée de produits essentiels – shampoings anti-poux, lotions, articles d’hygiène, pesticides et insecticides – afin d’éviter une dégradation supplémentaire de la situation sanitaire.

Sur le plan des abris, les acteurs humanitaires ont dû improviser, réutilisant des palettes en bois servant au transport de l’aide pour construire des structures d’urgence destinées aux familles déplacées. « Une vingtaine d’abris de ce type ont été installés dans les gouvernorats de Gaza et du nord de l’enclave, offrant un minimum d’intimité et de dignité », a précisé Stéphane Dujarric.

En mars, les partenaires de l’ONU ont acheminé des milliers d’articles d’urgence – couvertures, bâches, tentes – au bénéfice de plus de 45 000 familles. Mais l’organisation insiste : des solutions d’hébergement plus durables restent indispensables, ce qui suppose l’entrée de matériaux et d’équipements pour réparer les habitations endommagées.

L’appel de Sumud

A signaler aussi que des parlementaires, des diplomates et des personnalités publiques venus de plusieurs continents se sont réunis à Bruxelles mercredi pour le Congrès mondial des parlementaires pour le Sumud, organisé en marge de la Flottille mondiale pour le Sumud actuellement en cours, lancée vers Gaza le 12 avril. Les participants au congrès ont vivement critiqué la réponse internationale à la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, appelant à des mesures politiques et économiques coordonnées.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, a déclaré qu’il ne s’agissait plus de reconnaître les droits des Palestiniens, mais de faire respecter les obligations. « Il est clair que les États membres ont des obligations, et que les entreprises ont l’obligation de ne pas commercer, de ne pas aider et de ne pas assister un État qui commet un génocide contre les Palestiniens », a-t-elle relevé, exhortant à une plus grande coordination et à un véritable leadership pour mettre fin à ce qu’elle a décrit comme une complicité dans les chaînes d’approvisionnement et le commerce.

Mustafa Barghouti, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, a qualifié la situation humanitaire à Gaza de désastreuse, citant la violence continue et les graves pénuries de produits de première nécessité. « Et nous vivons également sous un système qui n’est rien d’autre qu’un système fasciste. Et n’hésitez pas à qualifier l’establishment israélien pour ce qu’il est, un establishment fasciste, car seuls des fascistes peuvent adopter des lois telles que la loi sur la peine de mort… et le célébrer en buvant des coupes de champagne », a-t-il affirmé.

Sira Rego, ministre espagnole de la Jeunesse et de l’Enfance, a lié la situation à Gaza à ce qu’elle a appelé un « ordre international colonial » plus large, affirmant que les structures de pouvoir mondiales permettent de telles crises. « Les droits de l’homme comme langage, l’impunité comme pratique, la légalité internationale comme discours, l’exception permanente comme norme. Les déclarations « profondément préoccupées » de la Commission européenne pendant que des armes continuent d’être envoyées à Israël », a-t-elle déclaré. « Combien de déclarations d’Ursula von der Leyen et de Kaja Kallas avons-nous lues sur le droit international alors qu’elles se précipitaient pour prendre des photos avec les responsables du génocide ? Combien de fois le Parlement européen a-t-il refusé de reconnaître ce qui se passait ? Combien de drapeaux sionistes ont flotté devant les institutions européennes pendant que Gaza brûlait — combien de temps encore ? », s’est-elle interrogée.

Lynn Boylan, présidente de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la Palestine, a déclaré que les dirigeants mondiaux avaient échoué à prendre des mesures efficaces. « Nous voyons l’UE et les dirigeants mondiaux échouer à prendre de véritables mesures face à un génocide diffusé en direct contre le peuple palestinien. Nous avons assisté à une attaque coordonnée, non seulement contre le peuple de Gaza, mais contre le droit international et l’humanité elle-même », a-t-elle souligné. Elle a également critiqué U. von der Leyen, et K. Kallas, affirmant qu’elles « ne prennent pas leurs obligations au sérieux ».

Marc Botenga, député européen belge, a remis en question ce qu’il a décrit comme des incohérences dans la politique de l’UE, comparant les sanctions imposées à la Russie et à l’Iran avec l’approche du bloc envers Israël. « C’est une honte, mais ce n’est pas seulement une honte morale… C’est une défaillance juridique », a-t-il souligné.

Assaut contre Naplouse

Un enfant palestinien a été tué jeudi par des tirs de l’armée israélienne lors d’un raid dans la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des médias palestiniens. La télévision officielle Palestine TV a rapporté que l’enfant a été tué par des tirs israéliens, sans fournir de précisions sur les circonstances de sa mort. L’enfant a été identifié comme étant Yousef Sameh Ashtayyeh, originaire de la localité de Tell, au sud-ouest de Naplouse, ont indiqué des sources locales à Anadolu.

Par ailleurs, les forces israéliennes ont pris d’assaut Naplouse tôt jeudi, menant une perquisition dans un bâtiment du quartier de Rafidia et procédant à des interrogatoires sur le terrain auprès des habitants. Selon les mêmes sources, les forces israéliennes ont ouvert le feu lors de leur retrait de la ville en direction de la zone de Beit Wazan, blessant un jeune homme.

D’après des sources médicales, ce dernier a été touché par des balles réelles à l’épaule et a été hospitalisé dans un état grave.

A noter que l’armée israélienne mène régulièrement des raids dans les villes et localités de Cisjordanie, invoquant des recherches de personnes « recherchées ». Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, les attaques israéliennes en Cisjordanie occupée ont fait environ 1 153 morts palestiniens et des milliers de blessés, selon des données officielles palestiniennes.