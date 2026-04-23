Suspense autour d’un contrat de chasseurs F 16 : Washington met en garde Lima

Bernie Navarro, ambassadeur américain au Pérou, est en colère. Sur Twitter, il menace le gouvernement péruvien d’utiliser « tous les moyens à sa disposition » si les négociations pour acheter des avions de chasse F-16 s’arrêtent. Mais pour l’instant, le Pérou préfère mettre en pause les discussions.

José Maria Balcazar, président par intérim, ne veut pas engager sa responsabilité pour un contrat de 3,5 milliards de dollars et préfère laisser le dernier mot au prochain gouvernement, qui prendra place en juillet prochain.

A signaler que les tensions entre Lima et Washington sont de plus en plus fréquentes depuis l’arrivée du nouvel ambassadeur américain en février. B. Navarro est un fervent supporter de Donald Trump, et surtout grand ami de Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine. Il fait partie de ces nouveaux ambassadeurs envoyés en Amérique du Sud, pour tenter d’imposer la vision américaine sur le continent et contrecarrer les plans de la Chine dans la région. Il avait d’ailleurs publié une photo sur X avec l’ex-président péruvien José Jéri, en train de manger des hamburgers et invitant les Péruviens à « changer de menu » et de ne plus manger chinois.

Avec ce contrat d’avions de chasse, B. Navarro veut imposer au Pérou un partenariat stratégique pour Washington. Quitte à dépasser un peu son rôle de diplomate.