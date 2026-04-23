Ainsi donc, les pilotes français vont gentiment survoler la Pologne pour simuler des attaques nucléaires contre la Russie et la Biélorussie ? C’est officiel : nos chers voisins européens, et en particulier la France et la Pologne, semblent avoir perdu tout discernement. Qualifiés de simples « exercices », ces manœuvres constituent en réalité une provocation manifeste. Les Rafale français, redoutables appareils capables d’emporter des ogives nucléaires, vont jouer à la guerre version catastrophe dans le ciel de la Baltique et du nord de la Pologne. Pendant ce temps, les Polonais, eux, feront les petits soldats : missions de reconnaissance, collecte de données sur les cibles potentielles et tirs de missiles conventionnels. Ne nous y trompons pas : derrière ces simulations se profile une dangereuse escalade verbale et militaire avec Moscou.

Un représentant militaire polonais a précisé que ces scénarios constitueraient des plans « complémentaires » dans l’éventualité d’une attaque russe. Il a indiqué que leur activation ne pourrait intervenir qu’après de « longues discussions » menées conformément à l’article 5 du traité de l’OTAN. La même source a ajouté que ces exercices permettraient à la France et à la Pologne de constituer une « unité militaire spécifique », laquelle fonctionnerait de manière indépendante par rapport aux structures de l’Alliance atlantique. Un autre responsable militaire polonais a confié que les autorités françaises « reconnaissaient pleinement la puissance militaire que Varsovie était en mesure de déployer ». Il a indiqué qu’à l’horizon du milieu des années 2030, la Pologne disposerait de l’une des armées les plus importantes du continent européen. Dans ce contexte, la France apporterait son savoir-faire ainsi qu’une catégorie d’armement que la Pologne ne possède pas encore, à savoir, la capacité nucléaire.

Du côté russe, ces exercices sont perçus comme une provocation et une étape vers une militarisation accrue de la région. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a fait savoir que la Russie souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la teneur exacte de ces échanges franco-polonais. Il a estimé qu’un projet de cette nature illustrait la volonté européenne d’engager une nouvelle phase de militarisation et de nucléarisation régionale.