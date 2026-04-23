Enseignement Supérieur : Marrakech, épicentre des transitions académiques pour la FEDE 2026

Réunissant plus de 560 établissements issus de 44 pays, ce rendez-vous n’est pas passé inaperçu. Pour Claude Vivier Le Got, Présidente de la FEDE, le choix de la cité ocre s’imposait comme une évidence : avec 10 % du réseau mondial et 70 000 diplômés en deux décennies, le Maroc est le pilier de la fédération sur le continent africain.

L’événement a mobilisé un écosystème de haut niveau, allant du Pr. Raphaël Liogier (UM6P) à Kamal Daissaoui (FEP), en passant par les leaders du digital (APEBI) et du tourisme (CNT).

Au cœur des échanges, la thématique des Transitions a servi de boussole aux participants. Quatre axes majeurs ont été passés au crible pour redéfinir l’employabilité de demain :

Transitions pédagogiques : Repenser la transmission du savoir à l’ère hybride. Évolutions technologiques : L’intégration de l’IA et de la data dans les cursus. Mutations sociétales : Répondre aux nouveaux besoins démographiques. Enjeux environnementaux : Aligner les diplômes sur l’économie verte.

L’un des moments les plus forts de cette assemblée fut la remise des Prix Droits Humains 2026, placés sous le Haut patronage du Conseil de l’Europe. Sur les 18 prix décernés à l’échelle internationale, 5 groupes d’étudiants marocains ont été distingués.

Issus des écoles ECOSTIG de Marrakech et EEMCI de Meknès, ces lauréats incarnent l’engagement de la jeunesse du Royaume pour les valeurs universelles, prouvant que l’excellence académique à la marocaine est indissociable d’une conscience citoyenne active.

Ce retour de la FEDE après 15 ans d’organisation exclusivement européenne marque un tournant. En 2026, le Maroc ne se contente plus de consommer des modèles éducatifs ; il les co-construit.

Avec 35 000 étudiants inscrits dans des cursus FEDE sur le territoire national, le Royaume s’affirme comme une plateforme de certification de classe mondiale. Cette synergie entre les 12 domaines d’excellence de la fédération (du luxe à l’agriculture) et les ambitions industrielles du Maroc crée un terreau fertile pour une employabilité sans frontières.