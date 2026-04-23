Le déploiement est concret et immédiat. Grâce à la collaboration entre la Direction Financière du Ministère et l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), 50 coopératives exposantes ont été dotées de Terminaux de Paiement Électronique (TPE).

Cette initiative vient combler un fossé critique. Jusqu’à présent, la « Génération Green » se concentrait sur les techniques de production. En y ajoutant la brique Inclusion Financière Digitale, l’État donne aux coopératives les moyens de leur autonomie commerciale. Une coopérative qui accepte le paiement électronique est une structure qui rassure le consommateur urbain et qui simplifie sa propre gestion. C’est le passage nécessaire de l’informel vers un entrepreneuriat collectif structuré et transparent

Ce test grandeur nature, mené avec les principaux acteurs du secteur des paiements, permet aux visiteurs du salon de régler leurs achats de miel, d’huile d’argan ou de safran par carte bancaire ou mobile, brisant ainsi la dépendance historique au numéraire qui caractérisait jusqu’ici ce segment.

Ce projet pilote n’est pas une simple commodité logistique pour le salon ; il s’inscrit dans la deuxième feuille de route de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF). Pour Bank Al-Maghrib et le Département de l’Agriculture, l’enjeu est triple :

Réduction du cash : Sécuriser les transactions et limiter les risques liés à la manipulation de liquidités en milieu rural.

Sécuriser les transactions et limiter les risques liés à la manipulation de liquidités en milieu rural. Traçabilité et Gestion : Offrir aux coopératives des outils de structuration comptable automatique grâce à l’historique des transactions digitales.

Offrir aux coopératives des outils de structuration comptable automatique grâce à l’historique des transactions digitales. Modernisation : Préparer l’intégration de ces structures dans le système financier formel, facilitant ainsi leur futur accès au crédit.

L’ambition à terme dépasse les frontières du pavillon du SIAM. Ce projet constitue la première brique d’une transformation progressive de l’écosystème agricole marocain. En encourageant l’appropriation des solutions de paiement modernes, le Ministère réaffirme son engagement pour une agriculture résiliente et innovante.

La digitalisation des processus de gestion est perçue comme un facteur d’inclusion majeur pour les populations rurales, souvent éloignées des circuits bancaires traditionnels. En transformant le smartphone ou le TPE en outil de travail quotidien, le projet pilote de Meknès dessine le nouveau visage d’une paysannerie marocaine connectée.