L’Autriche soutient la résolution de l’ONU sur le Sahara : Vers l’institutionnalisation d’un dialogue stratégique entre Rabat et Vienne

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux pays de promouvoir les relations amicales et la coopération dans plusieurs domaines notamment politique et économiques, pour les hisser vers un partenariat stratégique, conformément aux principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance et de la non-ingérence dans les affaires intérieures.

Par ce MoU sur le dialogue stratégique, le Maroc et l’Autriche réaffirment leur conviction que les consultations et l’échange d’informations sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun contribueront à approfondir la compréhension entre les deux pays.

Se basant sur la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, le texte consacre le caractère central du partenariat historique et privilégié entre le Maroc et l’Autriche, qui ont célébré, le 28 février 2023, le 240e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il vient également s’inscrire dans le prolongement de la forte dynamique et des progrès significatifs enregistrés à la suite de la visite officielle au Maroc du chancelier autrichien, Karl Nehammer, couronnée par l’adoption, le 28 mars 2023 à Rabat, de la Déclaration commune entre les deux pays.

Dans ce contexte, Rabat et Vienne expriment leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d’établir un dialogue stratégique visant à approfondir les axes de coopération existants et à développer de nouvelles voies de collaboration dans différents domaines d’intérêt commun.

A signaler que l’Autriche a affirmé, mercredi, son soutien à la résolution 2729, adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies. Cette position reconnaît ainsi qu’une « véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer l’une des solutions les plus réalisables ». Elle a été actée dans un communiqué conjoint, à l’issue de la visite de travail à Vienne de N. Bourita. Dans ce document, l’Autriche a également appuyé les efforts du secrétaire général de l’ONU et de son envoyé personnel pour «faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable» pour le règlement du différend régional autour du Sahara, selon la diplomatie marocaine. , Dans le même sens, l’Autriche a salué « la volonté du Maroc d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait ». La même source rappelle que cette position affermit le consensus international grandissant autour de la marocanité du Sahara et de la proposition d’autonomie proposé par Rabat depuis 2007, couronnée par l’adoption de la résolution 2797.

L’Autriche a aussi salué les efforts déployés par le Maroc en faveur du développement d’un nouveau modèle de coopération Sud-Sud, soulignant l’importance de promouvoir la coopération triangulaire entre l’Autriche, le Maroc et leurs partenaires sur le continent africain. Rabat et Vienne ont souligné l’importance de développer la coopération, le partenariat et le dialogue entre l’UE et ses voisins du Sud, ainsi qu’avec l’espace euro-africain.

L’Autriche se félicite, à cet égard, du communiqué conjoint du 15e Conseil d’association UE-Maroc, qui s’est tenu à Bruxelles le 29 janvier 2026, dans lequel le Maroc et l’UE saluent chaleureusement le Pacte pour la Méditerranée, lancé à Barcelone le 28 novembre 2025, incarnant l’ambition de redéfinir les relations entre l’UE et ses partenaires du Sud, dans un esprit de partenariat fondé sur la confiance mutuelle et la responsabilité partagée.

Par ailleurs, les deux pays ont réaffirmé leur attachement à la solution à deux États, concernant la question israélo-palestinienne, une solution où « deux États démocratiques, Israël et la Palestine, coexistent en paix à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies ».