Après le départ de plusieurs hauts gradés de l’US Army : Le secrétaire à la Marine débarqué à son tour

« Au nom du ministre de la Guerre et du vice-ministre de la Guerre, nous exprimons notre gratitude au secrétaire Phelan pour son service au sein du ministère et de la Marine américaine, et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs » a déclaré John Phelan, dans une publication sur la plateforme X.

L’annonce du départ de J. Phelan intervient à un moment sensible, alors que la marine américaine impose un blocus sur les ports iraniens malgré la trêve avec l’Iran, ce qui constitue une violation de l’accord de trêve et a empêché le lancement du deuxième cycle de négociations. J. Phelan est un homme d’affaires ne possédant aucune expérience militaire préalable ; il était l’un des grands donateurs soutenant le Parti républicain et la campagne du président américain, avant d’être nommé secrétaire à la Marine en 2025.

Les raisons du départ de J. Phelan de son poste restent floues pour l’instant, en l’absence de clarifications officielles sur le contexte de la décision, une mesure qui est considérée comme la première du genre parmi les secrétaires des branches des forces armées ayant été nommés durant l’administration Trump.

Par ailleurs, le journal Wall Street Journal a cité des responsables américains affirmant que le limogeage du secrétaire à la Marine est survenu après des mois de tensions avec Pete Hegseth, ministre de la Guerre. Son débarquement fait suite au limogeage du chef d’état-major de l’armée américaine, le général Randy George, et de deux officiers supérieurs au début de ce mois, en pleine guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Ce départ s’inscrit également dans le cadre de changements plus larges au sein du ministère de la Guerre américain, après que P. Hegseth a procédé, depuis sa prise de fonction, au limogeage d’un certain nombre d’officiers supérieurs à travers les différentes branches des forces armées.