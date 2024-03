Le QG de Keila, dans le Golan, ciblé par une salve de missiles : Le Hezbollah fait mal à l’armée sioniste

La Résistance islamique a précisé dans un communiqué que « ses combattants ont tiré, vers 7h00 du matin, plus de 100 missiles contre le QG du commandement de la Défense aérienne dans la caserne de Keila, la base de missiles et d’artillerie de Yoav ainsi que les positions d’artillerie réparties autour d’elle ». Elle a ajouté que « ces tirs interviennent en soutien à notre fidèle peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et constitue une riposte aux agressions israéliennes contre notre peuple, nos villages et nos villes, et notamment l’agression contre la ville de Baalbek qui a entrainé le martyre d’un citoyen ».

Quelques heures après, c’est le site Al-Raheb qui a été frappé par le lourd missile Burkan à forte capacité de destruction. En début d’après-midi, les équipements d’espionnage de la position Jal al-Allam ont été traités avec les armes de précision appropriées.

L’entité sioniste a réagi par un raid contre la localité de Nabi Chit dans la Békaa, non loin du mausolée de l’ex-secrétaire général du Hezbollah sayed Abbas al-Moussaoui. D’autres bombardements ont visé les périphéries des localités de Houla et Markaba, au sud-Liban, a rapporté le correspondant d’Al-Manar.

L’armée d’occupation israélienne avait mené, lundi soir, une agression aérienne contre les alentours de la localité de Taraya et la route menant à la localité d’Ansar, dans la région de la Békaa, à l’est du Liban. Des sources locales ont fait état d’un martyr et de six blessés suite à 4 raids israéliens. Le martyr n’est autre que le jeune Mostafa Gharib, joueur dans l’équipe de football de l’Association de la Jeunesse de Baalbek.

L’Agence nationale d’information (ANI) a rapporté que l’agression aérienne israélienne a visé un entrepôt à l’ouest de Baalbek, entre les localités de Chmastar et Taraya. L’hôpital Dar Al Amal de Baalbek a annoncé avoir besoin d’unités de sang à la suite des raids israéliens contre la région de la Békaa. De plus, la maison du médecin Rakan Allam, propriétaire de l’hôpital Dar Al Amal, a été endommagée suite à l’agression israélienne qui a eu lieu près de l’hôpital.

Le jour même, des obsèques de trois martyrs libanais membres d’al-Jamaa al-Islamiyat, parti politique proche de la Confrérie des Frères musulmans, avaient été organisées. Ils ont été victimes d’un raid israélien qui a visé dimanche matin leur voiture dans les alentours du village al-Habbariyeh. Ce village du casa de Hasbayya dans la mouhafazat de Nabatiyeh est situé à 110 km de la capitale libanaise. La Jamaa al-Islamiyyat avait annoncé, en janvier dernier, le martyre de deux autres de ses combattants qui avaient succombé dans la frappe meurtrière contre le dirigeant du Hamas au Liban Saleh al-Aarouri, dans la banlieue sud de Beyrouth. Les militants de la Brigade al-Fajr, (l’Aube), bras armé de la Jamaa, venaient de réalisera une opération de tirs d’obus Kornet en direction de cibles spécifiques de l’armée d’occupation israélienne à la frontière avec la Palestine occupée lorsque, sur le chemin de retour, leur voiture a été la cible d’un raid de drone israélien.