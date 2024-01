Le PSOE dévoile sa politique de voisinage : La question saharienne éludée

Des médias espagnols proches du Polisario ont déploré cette absence. Cette dernière s’inscrit dans le cadre d’un processus, initié au lendemain de l’annonce, le 18 mars 2022, du soutien de Pedro Sánchez au plan marocain d’autonomie au Sahara. Le PSOE a, d’ailleurs immédiatement, publié un document destiné à sa base, où « le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination », « l’organisation d’un référendum » et « l’élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara occidental », ont été éludés. Cette revendication avait été inscrite dans le programme électoral du PSOE aux législatives anticipées du 10 novembre 2019, alors que les socialistes dirigeaient le gouvernement.

Il y a quelques jours, le ministère espagnol des Affaires étrangères avait indiqué sur son site web que sur « la question du Sahara occidental, l’Espagne est favorable à une solution politique mutuellement acceptable, dans le cadre de la Charte des Nations unies et des résolutions du Conseil de sécurité. L’Espagne soutient le travail de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies et maintient son engagement humanitaire envers la population des camps de réfugiés sahraouis, se positionnant comme le premier donateur bilatéral ». Au grand dam du Polisario et de médias algériens, le passage ne mentionne pas le « droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ».

Le nouveau document a, en revanche, souligné que « les relations avec l’Afrique du Nord seront toujours une priorité pour l’Espagne. La relation historique entre l’Espagne et nos voisins immédiats du sud de la Méditerranée transcende de loin la géographie. Avec le Maroc, un nouveau chapitre s’est ouvert dans la relation bilatérale et nous devons travailler à continuer à le consolider ». L’Algérie n’a pas été oubliée. « L’Espagne fera toujours tout son possible pour maintenir la meilleure relations avec l’Algérie, peuple frère et partenaire stratégique », lit-on dans le texte des socialistes espagnols.