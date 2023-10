Alors que Moscou appelle à un cessez-le-feu depuis le début de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, le Hamas apprécie cette position. « La délégation du mouvement a hautement apprécié la position du président russe Vladimir Poutine, ainsi que les efforts actifs de la diplomatie russe pour mettre fin à l’agression israélienne » a ainsi déclaré le Hamas dans un communiqué.

M. Abou Marzouk, numéro deux du Hamas et chef du bureau des relations internationales, a rencontré Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères,. Le responsable russe avait déjà rencontré les dirigeants du Hamas pour tenter de résoudre la question des détenus israéliens, lors de sa récente visite au Qatar.

Depuis plusieurs semaines, la Russie a mis à contribution sa diplomatie pour tenter de trouver une issue aux agressions israéliennes contre Gaza. Moscou insiste sur la nécessité d’un cessez-le-feu rapide et sur l’ouverture de couloirs humanitaires pour acheminer de l’aide, avait encore souligné récemment Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

M. Abou Marzouk et la délégation qui l’accompagnait se sont également entretenus avec le chef adjoint du ministère iranien des Affaires étrangères Ali Baqeri dans le siège de l’ambassade d’Iran en Fédération de Russie.

Israël a vivement dénoncé l’accueil de membres du Hamas par la Russie. L’entité sioniste considère l’invitation de hauts responsables du Hamas à Moscou comme « un acte obscène de soutien au terrorisme ». Il a également appelé le gouvernement russe « à expulser immédiatement les terroristes du Hamas », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères. Israël signifie ainsi qu’une ligne rouge a été franchie. Le Hamas n’est pas labellisée comme « terroriste » par Moscou et se rend régulièrement dans la capitale russe.

Pour répondre à la diplomatie israélienne, la Russie a choisi deux canaux, s’exprimant dans la droite ligne des propos présidentiels, soit une condamnation du terrorisme dans des termes généraux. D’abord via son ambassade en Israël, qui a publié vendredi un long communiqué, précisant notamment : « Nous condamnons fermement le recours à des méthodes terroristes, y compris le meurtre de civils, la prise en otage de femmes, de personnes âgées et d’enfants, qui doivent être libérés (…). Il est absolument inacceptable de nous accuser de soutenir le terrorisme (…) de remettre en question le travail ciblé de notre pays pour résoudre les tâches humanitaires (…) dans l’intérêt des citoyens de la Russie, d’Israël, de la Palestine et d’autres pays ».

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin a souligné de son côté que « le terrorisme, dans aucune de ses manifestations, ne peut être justifié d’aucune façon. Cela correspond absolument à notre position constante, qui a été exprimée à plusieurs reprises par le président de la Russie. Quant à la bande de Gaza, il y a en effet une catastrophe humanitaire en cours, qui fait l’objet de l’attention et de la plus profonde préoccupation de presque tous les pays . »

Vendredi matin, dans le journal Kommersant, le représentant de la délégation du Hamas à Moscou, Abu Hamid déclarait notamment que « la Fédération de Russie est un pays ami du peuple palestinien ».