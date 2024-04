Lazrak Contractors : Trois nouvelles certifications ISO dans la construction et l’aménagement

Ces certifications, attestées par le Bureau Veritas en mars 2024, reflètent l’engagement constant de Lazrak Contractors envers l’excellence opérationnelle, la durabilité environnementale et la sécurité au travail, indique un communiqué du groupe. La certification ISO 9001:2015 démontre l’engagement de Lazrak Contractors envers des normes de qualité élevées dans tous les aspects de ses opérations. Cela inclut la gestion efficace des processus de conception, de construction et d’aménagement, ainsi que la satisfaction client.

En obtenant cette certification, Lazrak Contractors confirme son engagement à fournir des produits et services de qualité supérieure, répondant aux attentes et aux besoins de ses clients. La certification ISO 14001:2015 atteste de l’engagement de l’opérateur envers la protection de l’environnement et la durabilité. En intégrant des pratiques de gestion environnementale dans ses opérations, Lazrak Contractors s’efforce de réduire son empreinte écologique, de minimiser les impacts environnementaux de ses activités et de promouvoir des pratiques durables tout au long du cycle de vie des projets.

Enfin, la certification ISO 45001:2018 met en évidence l’engagement de Lazrak Contractors envers la santé et la sécurité de ses employés et de toutes les parties prenantes concernées. En mettant en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail conforme aux normes internationales, Lazrak Contractors vise à prévenir les accidents et les blessures sur les chantiers, à améliorer les conditions de travail et à promouvoir une culture de sécurité proactive. L’opérateur est reconnu par sa capacité à gérer des projets de grande envergure dans divers secteurs de l’immobilier. Avec un portefeuille de services comprenant la conception, la construction clé en main et l’aménagement d’intérieur, Lazrak Contractors s’engage à offrir des solutions intégrées qui répondent aux besoins et aux exigences spécifiques de ses clients.