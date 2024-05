Gouvernance mondiale : Le Forum de Paris sur la Paix se réunit à Benguérir !

Depuis sa création en 2018, le Forum de Paris sur la Paix joue le rôle de plateforme, favorisant les solutions en matière de gouvernance mondiale. Des représentants d’États, d’organisations internationales, de la société civile et du secteur privé se réuniront autour d’un thème commun, celui des « transitions justes ».

Dans un contexte géopolitique complexe, caractérisé par la flambée des prix sur les marchés internationaux, la multiplication des famines dans le monde, l’accroissement rapide de la natalité, le changement climatique illustré par l’augmentation des températures mondiales et l’accumulation des catastrophes climatiques mais aussi la présence de multiples conflits armés dans le monde, parler de sujets tels que le financement du climat, le développement de l’agriculture en Afrique, la nutrition et l’équité en santé mondiale, revêt une importance significative.

Ainsi, le programme comprendra des conférences animées par des experts renommés et des réunions à huis clos sur ces diverses thématiques. Hicham El Habti, Président de l’UM6P, souligne la nécessité des « Transitions Justes » pour un «développement durable et inclusif en Afrique » et plus généralement, dans le monde. L’UM6P s’engage à proposer des solutions concrètes lors de cet évènement.

En devenant membre de l’Assemblée générale du Forum, l’université marocaine renforce son engagement en faveur de la coopération, de l’innovation, de l’entreprenariat et du dialogue. Elle souhaite former une nouvelle génération de leaders marocains, destinés à façonner l’avenir du continent africain.