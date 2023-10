L’armée israélienne décime des familles à Gaza : Tel-Aviv signe ses crimes par un « nettoyage » volontaire

Jeudi, 53 Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres ont été blessés dans un bombardement israélien qui a visé des maisons et des bâtiments dans de nombreuses zones de la bande de Gaza. Des sources médicales et sécuritaires ont déclaré que le pilonnage avait eu lieu « sans avertissement préalable ».

Les médias palestiniens ont rapporté jeudi soir que 25 Palestiniens avaient été tués dans une frappe aérienne israélienne contre une maison dans le camp de réfugiés de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Plus tôt jeudi, 14 membres de la famille Al-Azayza sont tombés en martyre suite à un bombardement contre une maison de la ville de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza. Le même jour, 9 membres de la famille Al-Bashiti (les deux parents et 7 enfants) sont morts lors d’une frappe contre leur domicile, située dans la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. 44 membres des familles Shehab et Abou Hmeidan ont également trouvé la mort après un bombardement israélien contre la ville de Jabalia, au nord de Gaza.

Une liste des noms des martyrs montre que la majorité d’entre eux étaient des femmes et des enfants. Parmis les morts, les plus jeunes avaient deux ans et le plus âgé 56 ans.

« Les bombardements israéliens contre cette zone étaient intenses et ont causé de grandes destructions et par conséquent un grand nombre de martyrs et de blessés », a-t-on précisé de sources palestiniennes.

Les responsables de la santé et les secouristes ont qualifié « d’horrible massacre » ce qui est arrivé à la famille Shehab. Parallèlement, les secouristes ont retiré 19 martyrs des décombres d’une maison dans le camp de réfugiés de Nouseirat, au centre de Gaza. Les frappes de l’occupation, depuis ce matin, sont les plus sanglantes depuis la déclaration de guerre contre la bande de Gaza samedi dernier.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont précisé que l’armée d’occupation israélienne a lancé plus de 3 500 raids contre la bande de Gaza depuis samedi, qui ont conduit à la destruction de 1 690 bâtiments résidentiels, de l’endommagement de 14 200 autres bâtiments et la destruction de 45 sièges gouvernementaux.

Les bombardements de l’occupation ont également détruit au moins 69 écoles, 97 installations industrielles et 49 sièges médiatiques, en plus de la démolition de 12 mosquées des dizaines d’anciennes mosquées et églises.

Les responsables du secteur médical à Gaza affirment que les hôpitaux sont officiellement sur le point de « s’effondrer totalement », alors qu’ils luttent pour faire face à un grand nombre de patients blessés, au manque d’eau et à l’interruption des services faute d’électricité. Le Comité international de la Croix-Rouge a, dans ce contexte, déclaré que les hôpitaux de Gaza « courent le risque de devenir des morgues » car ils perdent leur capacité dans un contexte d’escalade de la violence et à la suite du siège israélien contre la bande de Gaza.

Vulnérabilité dramatique

L’ONU a lancé, jeudi 12 octobre, un appel d’urgence aux dons à hauteur de 294 millions de dollars pour répondre aux « besoins urgents » d’habitants vulnérables de Cisjordanie et de la bande de Gaza où plus de 400.000 Palestiniens ont quitté leur domicile ces derniers jours après les raids hystériques israéliens.

L’appel est destiné à apporter de l’aide à plus de 1,2 million d’habitants de Gaza et de Cisjordanie, a précisé le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), soulignant que les organisations humanitaires n’avaient plus les ressources nécessaires pour « répondre de façon adéquate aux besoins des Palestiniens vulnérables ».

« Pour assurer que les partenaires puissent répondre (aux besoins), il est critique que des fonds soient reçus dans les délais via cet appel », a insisté le bureau onusien, notant que le financement de l’aide pour Gaza et la Cisjordanie en 2023 avait été un « défi ».

Le plan humanitaire de l’ONU pour les deux territoires pour 2023 était chiffré à 502 millions de dollars pour aider 2,1 millions d’habitants, mais il est financé actuellement à moins de 50%. Alors que près de 60% des foyers de Gaza étaient considérés comme en situation d’insécurité alimentaire avant le début de ces nouvelles hostilités. Selon OCHA, plus de 423.000 Palestiniens ont été déplacés ces derniers jours dans la bande de Gaza en état de siège et pilonnée par l’armée d’occupation israélienne.

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qui opère notamment des écoles dans la bande de Gaza, accueille environ 64% de ces déplacés dans 102 de ses établissements. « L’unique centrale électrique de la bande de Gaza s’est trouvée à court de carburant et a cessé de fonctionner, coupant la seule source d’électricité de la bande de Gaza », et « la plupart des habitants de la bande de Gaza n’ont plus accès à l’eau potable », a ajouté OCHA, notant qu’un réservoir d’eau et une usine de désalinisation avaient été touchés par des frappes aériennes de l’occupation israélienne.

« L’Unicef a indiqué que certains ont commencé à boire de l’eau de mer, très salée, et contaminée par 120.000 m3 d’eaux usées non traitées chaque jour », ajoute le communiqué. « Les établissements de santé sont débordés, les stocks médicaux sont réduits et l’accès aux hôpitaux et aux soins médicaux est entravé par les hostilités et les routes endommagées ».

L’ONU s’inquiète notamment pour 50.000 femmes enceintes dans la bande de Gaza sans accès aux soins, dont environ 5.500 devant accoucher dans le mois qui vient. « Bien que l’attention se concentre sur Gaza, la situation en Cisjordanie reste tendue », note OCHA, évoquant là aussi des déplacements de populations.