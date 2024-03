La casse du système éducatif palestinien dénoncé : La guerre des récits déborde vers l’Europe et les USA

Dans une pétition d’Euro-Med Human Rights Monitor intitulée « Annihilation de l’éducation à Gaza : Israël efface systématiquement l’ensemble du système éducatif », des universitaires européens dénoncent la liquidation physique et culturelle des civils palestiniens dans la bande de Gaza et expriment leur profonde inquiétude quant à la poursuite de l’attaque de l’armée israélienne contre les universités, les établissements d’enseignement et les sites du patrimoine culturel.

Les universitaires considèrent la connaissance et l’éducation comme fondamentales pour la civilisation humaine dans le monde entier, mais soulignent que pour un peuple opprimé, celui de la Palestine, l’éducation joue un rôle clairement vital dans la société. L’éducation préserve l’espoir et la liberté contre les politiques oppressives et déprimantes de l’ère de l’apartheid, favorise la culture et est essentielle à la réalisation de la prospérité individuelle et sociétale.

En outre, le ministère palestinien de l’Éducation affirme qu’environ 5 000 étudiants sont tombés en martyre et des milliers d’autres blessés dans les frappes aériennes en cours. Tous ces faits sont stipulés dans la pétition. Elle souligne que de telles attaques contre des biens civils constituent une grave violation du droit international et relèvent de la définition du génocide.

La pétition exige le boycott des institutions universitaires israéliennes qui soutiennent l’occupation des terres palestiniennes.

Plus de 180 universitaires britanniques ont récemment signé une pétition distincte dénonçant les effets des attaques militaires israéliennes en cours contre les établissements d’enseignement de la bande de Gaza ainsi que le ciblage des professeurs, des chercheurs et des étudiants.

Plus de 31 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 72 000 autres blessés jusqu’à présent dans la guerre génocidaire israélienne, qui a commencé à la suite de l’opération Déluge d’al-Aqsa menée par des mouvements de résistance basés à Gaza le 7 octobre 2023.

Depuis des mois, les Nations unies et les groupes humanitaires dans la région condamnent le régime israélien pour ne pas avoir établi un passage sûr aux organisations humanitaires, et pour avoir empêché l’acheminement de l’aide aux points de contrôle.

Des groupes de défense des droits civiques aux États-Unis d’Amérique ont intenté une action en justice contre l’Université de Columbia pour avoir suspendu le travail de deux groupes d’étudiants propalestiniens après le déclenchement de la guerre à Gaza. Ces deux groupes concernés sont Etudiants pour la Justice en Palestine et Voix juive pour la Paix. Ils ont été suspendus le mois de novembre dernier après avoir organisé « des protestations non autorisées », selon l’administration de l’Université, et au motif de sauvegarder sa sécurité

La plainte qui est portée par l’Union des libertés civiles de New York (NYCLU) et le Groupe d’action juridique palestinienne, accuse cette administration de viser les deux groupes d’étudiants et de les punir d’une manière disproportionnée par des suspensions pour de simples violations de procédure.

« Les universités devraient être des lieux de discussion, de débat et d’apprentissage, et non des lieux de censure, où les administrateurs, les donateurs et les politiciens répriment les discours politiques avec lesquels ils ne sont pas d’accord », a déclaré Donna Lieberman, directrice exécutive de l’Union des libertés civiles de New York, dans un communiqué. « Ces groupes d’étudiants s’exprimaient pacifiquement sur un conflit mondial critique », a-t-elle ajouté, décrivant la décision de l’université comme « un acte de représailles et contraire aux principes de liberté d’expression que les établissements d’enseignement supérieur doivent défendre ».

Le procès fait suite à une menace de la New York Civil Liberties Union le mois dernier, qui a exigé que Columbia réintègre les groupes estudiantins sanctionnés pour éviter des poursuites judiciaires.