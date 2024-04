Industries d’armement : Explosion des ventes partout, selon le SIPRI

« Les dépenses militaires augmentent dans toutes les régions », relève le SIPRI dans un rapport publié lundi 22 avril. L’ONG fait état d’une hausse des dépenses militaires mondiales pour la neuvième année consécutive. Publié depuis plus de 50 ans, le rapport témoigne d’une augmentation qui dépasse le conflit ukrainien. Les Etats-Unis, la Chine et la Russie occupent le podium en matière de dépenses militaires. L’Inde se place en 4ème position.

La confrontation entre Kiev et ses alliés occidentaux et la Russie participe bien sûr à l’augmentation. L’Ukraine se place à la huitième place des États les plus dépensiers en armement en 2023 avec une hausse de 51% pour un total de 64,8 milliards de dollars. La part des dépenses militaire dans les dépenses totales du gouvernement de Kiev est de 37%. Si l’on ajoute les 35 milliards de dollars d’aide militaire reçue en 2023 de la part d’autres États (dont 25,4 milliards en provenance des Etats-Unis), les dépenses militaires totales de l’Ukraine atteignent 91% de celles de la Russie. Des dépenses colossales qui n’ont pas permis à Kiev de mener à bien sa contre-offensive en 2023.

De leur côté les pays membre de l’OTAN, qui apportent leur soutien à l’Ukraine, représentent plus de la moitié des dépenses militaires mondiales avec 55% du total. Parmi ces pays, les Etats-Unis ont augmenté leurs dépenses militaires de 2,3% sur un an portant le total de leurs dépenses à 916 milliards de dollars soit 68% des dépenses de l’OTAN. L’aide américaine de 61 milliards de dollars, votée le 20 avril par la Chambre des représentants, devrait considérablement accroître ces dépenses militaires ukrainiennes pour 2024. Les dépenses militaires de la Russie auraient quant à elle, selon le SIPRI, augmenté de 24% pour atteindre 109 milliards de dollars en 2023. Une augmentation de 57% depuis 2014.

La tendance haussière dépasse cependant largement le conflit en Ukraine. Nan Tian, ​​chercheur au programme de dépenses militaires et de production d’armes du SIPRI estime ainsi que « l’augmentation sans précédent des dépenses militaires est une réponse directe à la détérioration mondiale de la paix et de la sécurité ». Pour la première fois depuis 15 ans, les dépenses militaires ont augmenté dans les cinq régions géographiques évaluées par le SIPRI : l’Amérique, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique ainsi que l’ensemble Asie-Océanie. Les tensions entre la Chine et le territoire de Taïwan peuvent en partie expliquer l’augmentation de 6% de ces dépenses pour Pékin et de 11% pour Taipei. Le Japon, allié régional des Etats-Unis a aussi augmenté ses dépenses de 11% portant le total de ses dépenses militaires à plus de 50 milliards de dollars. Le Proche-Orient est aussi en ébullition avec le conflit israélo-palestinien qui a engendré une hausse de 24% des dépenses militaires israéliennes, plaçant l’Etat hébreu en deuxième position des Etats de la région les plus dépensiers derrière l’Arabie Saoudite. Pour l’ensemble de la région l’augmentation totale est de 9% sur un an.

Moins médiatisés que les conflits précédemment cités, la lutte contre le narcotrafic en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au Mexique a dopé les dépenses militaires dans la région. On notera ainsi une hausse de ces dépenses de 14% en République Dominicaine. Le Mexique a quant à lui baissé de 2,2% ses dépenses mais sur dix ans, celles-ci ont augmenté de 55%. Par ailleurs, en Afrique, des Etats ont vu les coûts en matière militaire exploser, à l’image de la République démocratique du Congo (+105%) en proie à un conflit long avec des groupes armés non étatiques. Le Soudan du Sud, dans un contexte de violence interne et de guerre civile soudanaise a augmenté ses dépenses de 78%. Enfin l’Algérie, a connu une augmentation de 76% dans un contexte de tension avec le Maroc sur la question du Sahara occidental, mais aussi grâce à une forte augmentation des recettes provenant des exportations de gaz vers les pays d’Europe ayant renoncé à s’approvisionner en Russie.